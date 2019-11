GREY’S ANATOMY 15/ Anticipazioni del 25 novembre: rivelazioni sul passato di Jo

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di La7 di oggi, lunedì 25 novembre 2019, andranno in onda due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 16° e il 17°, dal titolo “Sangue e acqua” e “Sognando le pecore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l’ospedale riceve diversi cittadini in stato di overdose, a causa di una partita di droga tagliata male. Intanto, i genitori di Betty (Peyton Kennedy) accolgono a casa loro il nipotino e Owen (Kevin McKidd) scopre che la ragazza e il fidanzato, che morirà poco dopo, sono appena stati ricoverati. Teddy (Kim Raver) si occupa subito di Betty e Amelia (Caterina Scorsone) teme il peggio. Meredith (Ellen Pompeo) invece si occupadi altri casicon il supporto di Andrew (Giacomo Gianniotti), mentre Maggie (Kelly McCreary) non osa dire a Jackson (Jesse Williams) di odiare il campeggio. Il fidanzato è così entusiasta che non vuole rovinare l’atmosfera, ma per sua fortuna Avery decide di disfarsi dell’intera attrezzatura per permettere ad un barbone di proteggersi dal freddo. A pochi passi dal perdere la sua paziente, Teddy accetta il consiglio di Richard (James Pickens Jr.) di chiamare Owen in supporto, riuscendo a salvare Betty. Jo (Camilla Luddington) invece aiuta una donna che ha perso suo figlio. Alex (Justin Chambers) intuisce che è una drogata e chiama il marito perchè tenga lontano il bambino fino a che la donna non sarà ritornata in sè.

I medici decidono di organizzare una festa per Catherine (Debbie Allen), visto che è riuscita a riprendersi. La madre di Jackson però non vuole partecipare, come altri che si daranno alla fuga. Intanto, l’atmosfera al party diventa pesante quando Betty decide di trasferirsi dai suoi: un altro addio per Owen. Il medico se la prende però con Tom (Greg Germann), per via del suo attaccamento a Teddy e alla sua bambina. Non sopporta le sue idee su come Teddy vorrebbe gestire il momento del parto, così Koracick finisce per dargli un pugno davanti a tutti. Ritornato a casa, scopre però che Betty è tornata indietro. I genitori infatti credono che lei e Leo staranno meglio a casa sua con Amelia. Nel frattempo, Helen (Lindsay Wagner) si presenta in ospedale senza avvisare Alex. Sia lui che Jo si preoccupano subito: la donna potrebbe essere in crisi psicotica, ma in realtà voleva solo vedere il figlio. Anche Meredith e DeLuca hanno una sorpresa: Carina (Stefania Spampinato) è tornata in città con il padre.

GREY’S ANATOMY 15 ANTICIPAZIONI DEL 25 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 16, “SANGUE E ACQUA” – Meredith fa un sogno sulla madre e conclude che è collegato con la Medicina. Intanto, Helen fa un cappellino per il futuro nipote, mandando in ansia Jo per la prospettiva di dover dare presto un figlio ad Alex. La ragazza confiderà poi a Meredith di essere turbata perchè sa pochissimo della sua famiglia e di possibili malattie genetiche. DeLuca invece è preoccupato che il padre Vincenzo abbia dei problemi neurologici e se la prende con Carina. Visto che la loro relazione è finita, Amelia e Owen discutono su come gestire Leo, ma il neurologo cede e lascia all’ex compagno l’affidamento completo. Poi ritorna a casa da Meredith e Maggie, sconfitta.

EPISODIO 17, “SOGNANDO LE PECORE” – I sospetti di DeLuca diventano realtà quando il padre Vincenzo ha dei momenti maniacali mentre si trova in ospedale. Nel frattempo, la Bailey scopre che Helen ha paura di affrontare il viaggio da sola e decide di parlarne con Alex perchè l’accompagni. Durante un congresso medico, Amelia scopre che fra i presenti c’è anche Link ed ha modo di conoscerlo meglio. Owen invece si avvicina a Teddy per aiutarla con una gravidanza, mentre Jo si sottopone ad un test del DNA e decide di contattare la madre naturale con l’aiuto di Parker. A causa di un errore precedente con un podcast, Maggie fa i conti con l’esporre la propria vita privata in pubblico.



