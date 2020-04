Grey’s Anatomy 16/ Anticipazioni 13 aprile: dopo l’addio a Karev si riparte da Amelia

Grey’s Anatomy 16 torna in onda oggi, lunedì 13 aprile, nonostante la Pasquetta su FoxLife, con il suo episodio numero 17 ancora una volta in lingua originale e con i sottotitoli. La trama riprenderà proprio da dove l’avevamo lasciata ormai due settimane visto che lunedì scorso il medical drama si è incentrato su Karev e la verità sulla sua uscita di scena. Adesso i protagonisti dovranno ripartire dal suo addio ma, soprattutto, dalle questioni rimaste in sospeso come la gravidanza di Amelia. Il neurochirurgo, sorella dell’amato Derek ha saputo ritagliarsi un importante posto nella serie in questi anni e mai come in questa stagione i fan avranno avuto il loro bel da fare per seguir. In particolare, Amelia in questi nuovi episodi riceverà l’inaspettata visita del suo ex compagno pronto a riconquistarla mettendo da parte anche i dubbi sulla paternità del bambino che porta in grembo ma a quel punto ecco arrivare la verità su quelli che sono i risultati del test del DNA.

LE DECISIONI DI DELUCA E WEBBER IN GREY’S ANATOMY 16

Dall’altro lato, il nuovo episodio di Grey’s Anatomy 16 si focalizza anche su Andrew DeLuca pronto ad iniziare un percorso di psicoterapia che potrebbe portarlo finalmente a risolvere la questione della ferita alle mani e, quindi, tornare in corsia per quanto possibile. Il suo futuro è sicuramente legato anche quello di Meredith visto che il giovane specializzando non riesce ancora a dimenticare quello che la dottoressa le ha detto continuando a ribadire il fatto che è pronto a chiudere con lei per sempre, cosa farà Meredith per evitarlo? Sullo sfondo rimane la decisione di Richard Webber di lasciare l’ospedale mettendo in crisi la Bailey e i suoi pupilli, cosa succederà al mitico dottore?



