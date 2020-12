Grey’s Anatomy 17/ Anticipazioni 1° dicembre: il ritorno di Patrick Dempsey

Martedì 1° dicembre, dopo la premier della scorsa settimana durata due ore, su Sky, torna in onda Grey’s Anatomy 17 con la messa in onda del terzo episodio dal titolo “Dai qualcosa”. Si tratta di un episodio speciale e che il pubblico attende sin dalla messa in onda dei primi due episodi della 17esima edizione del medical drama in cui Meredith lotta tra la vita e la morte. Il ritorno di Patrick Dempsy avviene con scene inedite che rappresentano il sogno di Meredith che colpita da febbre alta ed è in attesa di capire se si tratti di Coronavirus, di fronte all’immagine del marito, dice: “Mi manchi”. Dopo la morte del suo personaggio nel 2015, è la prima volta che Patrick Dempsey torna a vestire i panni del dottor Derek Shepherd.

Grey’s Anatomy 17, Ellen Pompeo sul ritorno di Patrick Dempsey

La morte del personaggio di Derek Shepherd, interpretato dalla prima stagione di Grey’s Anatomy da Patrick Dempsey, è stato un durissimo colpo per i fans del medical drama che con il ritorno dell’attore in alcune scene inedite dei primi tre episodi della 17esima stagione di Grey’s Anatomy, hanno ricevuto un ambito regalo da parte degli autori. “C’è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce. E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti. Quindi lui ha adorato l’idea. Eravamo molto esaltati e ci siamo divertiti a girare quella scena”, ha commentato Pompeo come fa sapere Sky.



