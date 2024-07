Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Martin in pole position, Bagnaia 4°! Gp Germania 2024 (oggi 6 luglio)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: JORGE MARTIN IN POLE POSITION!

Jorge Martin in pole position è il verdetto principale per la griglia di partenza MotoGp del Gp Germania 2024 al Sachsenring, che ha esaltato il pilota spagnolo del team Pramac, capace di firmare il nuovo record della pista con il tempo di 1’19”423. La notizia più particolare del sabato mattina è tuttavia la presenza al fianco di Martin delle due Aprilia private di Miguel Oliveira in seconda posizione e Raul Fernandez terzo, per comporre una prima fila davvero anomala sulla griglia di partenza MotoGp.

Segue al quarto posto Francesco Bagnaia, che apre la seconda fila davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. Settimo posto invece per Mavericks Vinales, tra l’altro autore di una brutta caduta che ha fortemente condizionato il suo Q2, poi il resto della terza fila è italiano con Fabio Di Giannantonio ottavo ed Enea Bastianini nono, mentre per completare le prime quattro file della griglia di partenza MotoGp abbiamo Marco Bezzecchi dodicesimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMINCIANO LE QUALIFICHE

Entriamo definitivamente nel clima delle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp per il Gp Germania 2024 al Sachsenring e allora adesso come al solito ricordiamo che cosa era successo l’anno scorso sul circuito della Sassonia. Eravamo in quel caso ancora a giugno e l’autore della pole position fu Francesco Bagnaia con il tempo di 1’21”409, per precedere Luca Marini e Jack Miller, due piloti che invece nel 2024 stanno facendo molta più fatica e per i quali probabilmente resterà solo un sogno questa volta la prima fila della griglia di partenza MotoGp. Fu invece un turno sofferto per gli spagnoli, con Jorge Martin migliore tra gli iberici, alle spalle però anche di Johann Zarco e Marco Bezzecchi.

Fu però poi proprio Martin a vincere la Sprint davanti a Bagnaia e Miller, un verdetto sostanzialmente confermato anche nella gara lunga della domenica, con la vittoria di Martin davanti a Bagnaia e l’unica differenza costituita da Zarco sul terzo gradino del podio. Oggi che cosa succederà sul circuito del Sachsenring? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo grazie alle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio di Germania 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN’ALTRA BATTAGLIA IN GERMANIA

Oggi sabato 6 luglio sarà una mattina in compagnia delle qualifiche per determinare la griglia di partenza MotoGp in vista del Gran Premio di Germania 2024 sul circuito del Sachsenring. Il punto di partenza sono come sempre le pre-qualifiche del venerdì pomeriggio sulla pista nell’ex Germania Est, che hanno promosso immediatamente al Q2 gli autori dei dieci migliori tempi della seconda sessione del venerdì. Tra loro Maverick Vinales che ha ottenuto il miglior tempo, ma anche Jorge Martin e Francesco Bagnaia, oltre a Miguel Oliveira, Alex Marquez, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fabio Di Giannatonio e Brad Binder, quindi ben quattro italiani nella top 10.

La lotta per un posto nella griglia di partenza Motogp sembra sempre più serrata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, che naturalmente ci attendiamo come protagonisti di primissimo piano anche per la lotta per la pole position e le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio che precederà il classico mese di sosta in questo periodo dell’anno. Tuttavia, quando il Motomondiale fa tappa sulle colline della Sassonia, il nome che bisogna mettere sempre in speciale evidenza è naturalmente quello di Marc Marquez, che con la Germania ha un feeling davvero speciale. Ieri il pilota numero 93 con la sua Ducati del team Gresini in verità è caduto e non è riuscito ad entrare nella top 10, motivo per cui oggi dovrà passare dal Q1.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: MARC MARQUEZ GRANDE PROTAGONISTA AL SACHSENRING

Questa è l’attualità, ma parlando della griglia di partenza MotoGp dobbiamo sottolineare che per molti anni al Sachsenring si sarebbe potuto anche fare a meno di dilettarsi in calcoli e ragionamenti. Al sabato pomeriggio (ai tempi) sarebbe arrivata la pole position di Marc Marquez, da trasformare poi puntualmente in una vittoria nel Gran Premio del pomeriggio della domenica. Si cominciò già nelle classi minori: nel 2010 doppietta pole position-vittoria per Marc Marquez in Sassonia in quella che era ancora la 125, poi stessa doppietta anche nel 2011 e nel 2012, cioè le due stagioni che il numero 93 visse nella classe Moto2, tanto per rendere l’idea che il feeling di Marc Marquez con questa località ha radici profondissime.

Passando in MotoGp, la striscia diventa sempre più impressionante: dal 2013 al 2019, per sette anni consecutivi Marc Marquez, nella griglia di partenza formula 1, è scattato davanti a tutti, conquistando la pole position e quindi la prima casella sulla griglia di partenza MotoGp, trasformata poi sempre in vittoria. Fra tutte le categorie, fanno dieci pole position e dieci vittorie consecutive dal 2010 al 2019 compresi. Solo il Covid interruppe la striscia, perché nel 2020 non si corse in Germania: poi sono iniziati gli anni più bui della carriera di Marquez, l’ultima pole è infatti ancora quella del 2019, ma attenzione perché nel 2021 lo spagnolo riuscì ancora a vincere e fu il suo ritorno al successo per la prima volta dopo un anno e mezzo. In sella alla Ducati, il dominio potrà ricominciare?











