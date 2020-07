Griglia di partenza MotoGp/ Gp Spagna 2020 Jerez: lotta per la pole position

Oggi conosceremo la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Spagna 2020, il primo atto della stagione della MotoGp che si disputa sul circuito di Jerez de la Frontera. La lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp e in particolare per la pole position si annuncia come sempre affascinante, a maggior ragione perché pone fine a un digiuno che dura da addirittura otto mesi. In attesa dei primi responsi, chiediamoci cosa ci aveva detto la griglia di partenza MotoGp nella passata stagione. Cominciando una panoramica naturalmente da inizio stagione, ecco che in Qatar era partito davanti a tutti Maverick Vinales illudendo tutti sul livello di competitività della Yamaha, illusione comunque svanita già in gara. In Argentina invece era partito davanti a tutti Marc Marquez che poi a Termas de Rio Hondo ha vinto. Ad Austin sarebbe potuto succedere lo stesso, tuttavia Marquez, dopo avere fatto la pole position su uno dei suoi circuiti preferiti, cadde in gara quando era al comando. La pole position non portava molto bene nella MotoGp 2019, perché a Jerez Fabio Quartararo visse un sabato da record con la pole più giovane di sempre nella classe regina, ma poi il talento francese non completò la gara. Tutto questo almeno se non ti chiami Marc Marquez, che a Le Mans ha fatto la pole position e poi ha vinto pure la gara. Parziale eccezione al Mugello, con Marquez in pole position ma poi secondo sul traguardo, alle spalle di un fantastico Danilo Petrucci. Nelle altre due gare del mese di giugno, a Barcellona ed Assen, Quartararo ha confermato di essere un fenomeno sul giro secco con due pole position consecutive, ma poi in gara le vittorie sono andate una volta a Marquez e l’altra a Vinales.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: I NUMERI DEL 2019

Il Sachsenring è regno di Marc Marquez, per cui non aveva stupito nessuno la doppietta pole position-vittoria prima della sosta estiva, il campione del Mondo però poi si ripetè ad inizio agosto facendo doppietta anche a Brno. A Zeltweg ancora pole position per Marquez, che però in gara fu infilato da Andrea Dovizioso con un memorabile sorpasso all’ultima curva. Storia simile a Silverstone, con pole position di Marquez poi secondo in gara, stavolta però alle spalle di Rins. Niente doppietta pure a Misano: l’uomo del sabato in Romagna fu Vinales, ma poi alla domenica ecco il ritorno alla vittoria di Marquez. Ad Aragon invece dominio totale per il numero 93, capace di conquistare la pole position al sabato e poi di vincere alla domenica. A Buriram nuova pole per Quartararo, che però alla domenica ha dovuto cedere il passo a Marquez. Il dominio dell’iridato si è esteso anche a Motegi, dove Marquez ha messo a segno la pole al sabato (prima in Giappone per lui) e in seguito anche la vittoria alla domenica. A Phillip Island Vinales ha conquistato la pole position ma la vittoria è andata ancora una volta a Marquez, a causa della caduta di Maverick all’ultimo giro. Il riscatto del pilota Yamaha è arrivato a Sepang, dove la pole position è andata a Quartararo ma alla domenica è stato Vinales a fare festa per la vittoria in gara. Infine a Valencia nuova pole di Quartararo, ma ennesima vittoria di Marquez: la griglia di partenza MotoGp raramente esprime verdetti definitivi, ma noi comunque l’aspettiamo con ansia.



