GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP THAILANDIA 2024 BURIRAM: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (OGGI 26 OTTOBRE)

Altro giro, altra giostra, siamo al quinto appuntamento con la griglia di partenza MotoGp in poco più di un mese, nel mezzo del secondo tris di eventi consecutivi che stavolta vede protagonista il Gran Premio di Thailandia 2024, con la pole position che sarà in palio sul circuito di Buriram attorno alle ore 6.30 italiane. I più mattinieri (oppure i veri appassionati) potranno fare colazione seguendo lo spettacolo della lotta sul giro secco, che in copertina potrebbe mettere Marc Marquez, dal momento che ieri il numero 93 è stato il più veloce e nelle pre-qualifiche ha firmato anche il nuovo record della pista al Chang International Circuit con la sua Ducati Gresini.

Come al solito, le prime notizie presentando la griglia di partenza MotoGp sono relative ai dieci nomi che hanno già garantito l’accesso al Q2 e quindi sono certi almeno di scattare dalle prime quattro file sia nella Sprint sia nel Gran Premio, secondo il format ormai in uso da due anni: ci sono tutti i big, dal momento che alle spalle di Marquez troviamo Jorge Martin, Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, con il leader iridato che è stato più veloce del campione in carica di poco meno di un decimo, differenza davvero ridotta che ci fa pensare a un duello sempre più emozionante.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: FOCUS SULLE APRILIA

In quinta posizione abbiamo Maverick Vinales, che però è l’unico pilota Aprilia nelle posizioni di vertice e quindi l’unico certo di occupare una posizione di valore sulla griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Thailandia. D’altronde nella top 10 delle pre-qualifiche abbiamo ben sette Ducati, con Franco Morbidelli, Alex Marquez e Marco Bezzecchi che sono i tre nomi non citati in precedenza, più la Ktm di Pedro Acosta, la Honda di Johann Zarco (piccola gioia per il Costruttore giapponese) e appunto Vinales per l’Aprilia.

La Casa di Noale probabilmente sognava più in grande, specie dopo il dominio totale dello stesso Maverick Vinales ad Austin, nella terza gara dell’anno: pole position, vittoria della Sprint, giro più veloce ed infine successo anche nel Gran Premio, questa resta l’unica vittoria stagionale sfuggita alla Ducati, mentre parlando di griglia di partenza MotoGp possiamo evidenziare che in seguito l’Aprilia ha conquistato altre due pole position, entrambe per merito di Alex Espargaro a Barcellona e Silverstone, ma francamente con il passare dei Gran Premi il dominio Ducati è diventato sempre più netto. L’Aprilia saprà tornare a togliersi soddisfazioni in questo finale di stagione?

