GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: CACCIA ALL’ULTIMA POLE POSITION DEL 2024

Siamo giustamente a Barcellona invece che a Valencia, non cambia però il fatto che siamo arrivati all’ultimo Gran Premio dell’anno e quindi stamattina, sabato 16 novembre 2024, ci attende l’ultima battaglia per la griglia di partenza MotoGp e grazie alle qualifiche scopriremo chi conquisterà la pole position nel GP Barcellona 2024. Sotto i riflettori ci sono naturalmente Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i due sfidanti per il titolo iridato, che nelle pre-qualifiche di ieri si sono entrambi qualificati per il Q2, anche se Bagnaia con un fantastico primo tempo mentre Martin si è piazzato quinto.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Malesia 2024 Sepang: Bagnaia in pole, Martin secondo (oggi 2 novembre)

Ricordiamo allora tutti i nomi dei dieci piloti che, avendo chiuso nella top 10 delle pre-qualifiche di ieri, sono già certi di poter lottare per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp oggi: oltre a Bagnaia e Martin, era stato ottimo Marco Bezzecchi (secondo dietro a Pecco), poi anche Aleix Espargarò, Johann Zarco, Maverick Vinales, Alex Marquez, Marc Marquez, Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Essendo giunti all’ultimo evento del 2024, possiamo anche ricordare i numeri delle precedenti 19 pole position: sette sono andate a Martin e cinque a Bagnaia, per il resto se ne contano due a testa per Marc Marquez e Aleix Espargaró, mentre infine abbiamo una pole position ciascuno per Enea Bastianini, Maverick Vinales e Pedro Acosta.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Thailandia 2024, Buriram: Bagnaia in pole position, 3° Martin

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: RIFLETTORI PUNTATI SU JORGE MARTIN

Adesso è giunto anche il momento del nostro ultimo approfondimento dell’anno circa la griglia di partenza MotoGp e inevitabilmente dobbiamo parlare di Jorge Martin. Sarà forse una scelta banale, ma parliamo del leader della classifica iridata, che potrebbe vincere il Mondiale già nella Sprint di oggi pomeriggio e che vanta pure il maggior numero di pole position stagionali, ben sette. In questa sede naturalmente il rendimento sul giro secco ci interessa in maniera particolare e allora ricordiamo che proprio Martin conquistò la prima pole position del 2024 in Qatar. Nella prima parte della stagione, ecco altre pole a Le Mans, al Mugello e al Sachsenring per Martin, che tuttavia solamente in Francia completò la doppietta pole-vittoria.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Australia 2024 Phillip Island: pole position per Jorge Martin

Dopo la pausa estiva, Jorge Martin per altre tre volte è diventato il protagonista assoluto della griglia di partenza MotoGp, conquistando le pole position al Red Bull Ring, in Indonesia ed infine in Australia, con Mandalika che è stata luogo della sua seconda doppietta stagionale con la vittoria della domenica. Da questo punto di vista sappiamo che i numeri di Jorge Martin non sono perfetti, perché da sette pole position si scende a tre vittorie, però il titolo mondiale è comunque ad un passo e allora staremo a vedere che cosa succederà in questo imprevisto Montmelò-bis, fin dalle qualifiche di stamattina.