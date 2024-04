Griglia di partenza MotoGp/ Pole position a Marquez, Bezzecchi è secondo! (GP Spagna 2024 Jerez, 27 aprile)

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: MARC MARQUEZ IN POLE POSITION

Marc Marquez ha ottenuto la pole position, di conseguenza ci sarà il pilota spagnolo passato quest’anno alla Ducati Pramac davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Spagna 2024 a Jerez de la Frontera, naturalmente compresa la Sprint. Marc Marquez ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1’46”773 per precedere un eccellente Marco Bezzecchi, secondo a 271 millesimi di ritardo. Terzo posto per Jorge Martin a ben sei decimi, ma i distacchi sono pesanti e scendiamo già a quasi un secondo per il quarto posto di Brad Binder, seguito da Fabio Di Giannantonio in quinta piazza.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Maverick Vinales in pole position! GP Americhe 2024 Austin, oggi sabato 13 aprile

Mattina da sogno quindi per Marc Marquez e sorride la famiglia nel suo complesso, considerando che troviamo al sesto posto il fratello Alex Marquez, che così completerà le prime due file mentre la terza sarà tutta italiana con il campione del Mondo Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini in quest’ordine dalla settima alla nona casella. Infine, per completare il discorso sugli italiani, avremo Lorenzo Savadori ventunesimo e Luca Marini ventiduesimo sulla griglia di partenza MotoGp del Gran Premio di Spagna 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Griglia di partenza MotoGp/ Enea Bastianini in pole position! GP Portogallo 2024 Portimao (oggi 23 marzo)

COMINCIANO LE QUALIFICHE

Tutto è pronto per le qualifiche, inizia la lotta per le posizioni migliori sulla griglia di partenza MotoGp per il Gp Spagna 2024: facciamo allora un tuffo alla passata edizione per ricordare che cosa era successo nell’edizione 2023 sul sempre affascinante circuito di Jerez de la Frontera. Innanzitutto ricordiamo che l’autore della pole position fu il padrone di casa Aleix Espargaro, che con il tempo di 1’37”216 in sella alla sua Aprilia riuscì a precedere Jack Miller e Jorge Martin per una prima fila con ben tre Case differenti, mentre Francesco Bagnaia si piazzò al quinto posto sulla griglia di partenza MotoGp, comunque migliore dei centauri italiani alle spalle anche di Brad Binder.

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Martin in pole position! (Gp Qatar 2024 Losail, oggi sabato 9 marzo)

Proprio il sudafricano della Ktm poi vinse la Sprint davanti a Bagnaia e Miller, infine alla domenica furono gli stessi tre a salire sul podio, ma con il successo di Pecco Bagnaia davanti a Binder e Miller, con pochissima gloria per l’autore della pole position, caduto nella Sprint e quinto nel Gran Premio. Oggi che cosa succederà sul circuito di Jerez? Parola naturalmente alla pista e al cronometro per scoprirlo grazie alle qualifiche per la griglia di partenza MotoGp del Gran Premio di Spagna 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOPO IL CAPOLAVORO DI VINALES IN TEXAS

Il sabato mattina sarà subito molto ricco perché oggi, 27 aprile 2024, sarà il giorno delle qualifiche a Jerez de la Frontera, per determinare la griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio di Spagna 2024. Al quarto appuntamento della seconda stagione con il nuovo format della MotoGp, non diciamo più nulla di nuovo: le prove ufficiali sono già al sabato mattina e valgono sia per la Sprint pomeridiana sia per la gara della domenica. Allora, la prima vera notizia è data dall’elenco dei dieci piloti che sono già certi di un posto nel Q2 e quindi di poter dare la caccia alla pole position: si tratta di un eccellente Pecco Bagnaia e poi nell’ordine di Maverick Vinales, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, che ieri pomeriggio hanno chiuso la sessione delle cosiddette pre-qualifiche nelle prime dieci posizioni.

Naturalmente, il ritorno in Europa determina che pure per tifosi e appassionati italiani sarà realmente mattina quando potremo seguire la battaglia per la griglia di partenza MotoGp, che conserva tutto il suo fascino pur sapendo che scattare davanti a tutti ha importanza davvero relativa nel motociclismo. Meglio comunque stare davanti a tutti: per informazioni chiedere a Maverick Vinales, che due settimane fa ad Austin si è regalato il weekend perfetto con pole position, vittoria della Sprint e infine successo anche nel Gran Premio, mentre nei due appuntamenti di marzo avevamo avuto solamente la vittoria nella Sprint del Qatar di Jorge Martin partendo dalla pole position, che fu invece di Enea Bastianini in Portogallo.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP: QUANTO AIUTA PARTIRE DAVANTI A TUTTI?

Insomma, nei primi tre Gran Premi della nuova stagione l’autore della pole position ha vinto per due volte la Sprint e una volta è risultato essere anche il vincitore della domenica partendo davanti a tutti sulla griglia di partenza MotoGp. Per avere un termine di paragone, nella intera stagione 2023 solamente per sei volte l’autore della pole position aveva poi vinto il Gran Premio alla domenica: per tre volte Jorge Martin, tutte nella seconda metà di stagione e per la precisione a Misano, Motegi e Buriram, mentre le due doppiette pole position-vittoria di Francesco Bagnaia avevano avuto luogo al Mugello e poi a Zeltweg. Infine, Marco Bezzecchi riuscì nella stessa impresa a Buddh, in India.

Tratto comune: tutti in sella alla Ducati, per cui è ancora più notevole l’impresa riuscita a Vinales in Texas scattando davanti a tutti con una Aprilia sulla griglia di partenza MotoGp. Parlando invece delle vittorie nelle Sprint partendo in testa, esse furono sette nel 2023: Francesco Bagnaia ci riuscì ad Austin e poi anche al Mugello e a Zeltweg; Jorge Martin invece a Misano, Motegi e Buriram, quindi fece sempre la tripletta pole-Sprint-vittoria nei suoi migliori weekend stagionali, infine Marco Bezzecchi aveva vinto la Sprint partendo dalla pole position ad Assen. La Spagna infine diede gloria a tre centauri differenti, infatti a Jerezla pole position andò ad Aleix Espargaro, mentre Brad Binder vinse la Sprint e fu Pecco Bagnaia a trionfare alla domenica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA