Grillo Cheesburger, primo hamburger a base di grilli a Milano/ Sapore e prezzo

A Mattino 5 si torna a parlare di cibi alternativi e in questo caso è stato presentato un curioso hamburger di farina di grilli, il Grillo Cheesburger. In collegamento con il programma di Canale 5, un ristoratore milanese di Pane e Trita ha mostrato la sua prelibatezza in diretta tv: “Ci troviamo nel primo locale in Italia che propone la pietanza a base di insetto”, ha spiegato l’inviato del talk. Pavel, il co-fondatore del locale, ha aggiunto: “In questo panino abbiamo il pane verde che è fatto con alga spirulina, l’hamburger fatto con una base vegetale a cui viene incorporata la farina di grilli. Poi abbiamo la patata croccante, la scamorza, il cavolo cappuccio a cui viene incorporata la salsa Pane e trita. La farina di grillo è dentro la polpetta che viene poi assemblata direttamente nell’hamburger”.

Pavel ci tiene a precisare: “Non è assolutamente un hamburger vegano ma è un hamburger con una fonte proteica altissima dd è un overfood quindi è un cibo considerato del futuro, è sostenibile. Ciò non significa che la carne non ci sarà più, ma questa è una fonte proteica sostenibile e quindi bisogna guardare al futuro”. Gianluca, l’inviato di Mattino 5, ha assaggiato l’hamburger di grilli e dopo un paio di morsi ha spiegato: “Non è male, ci sono delle note di dolce, non ho mai assaggiato grilli”.

A MILANO IL PRIMO HAMBURGER A BASE DI GRILLI: “A DIFFERENZA DI QUANTO SI VEDE SUI SOCIAL…”

Pavel ha confermato: “Ha un sapore dolciastro, non c’è la nocciola. ieri è stato il primo test sui locali, abbiamo i centralini intasati perchè la gente lo vuole prenotare quindi vuol dire che al contrario di quanto fanno vedere sui social la gente è pronta per questo prodotto. Il costo è di 13,90 euro. Viene chiamata farina di grilli – ha aggiunto e concluso – ha un costo molto alto in questo momento, noi siamo riusciti ad averla in esclusiva e fra poco il prezzo scenderà, ed ora è in vendita con un prezzo promo”. Il futuro del food sembrerebbe essere già fra di noi.

