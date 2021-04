Grinzane Cavour, gioielliere uccide due ladri/ Salvini: “Difesa è sempre legittima”

Un gioielliere della provincia di Cuneo ha ucciso due ladri che stavano tentando un colpo presso il suo negozio. E’ accaduto nelle scorse ore in quel del comune di Grinzane Cavour, borgo storico del cuneese, in Piemonte, dove tre ladri stavano cercando di svaligiare una gioielleria locale, provando a portarsi via il prezioso bottino. Sulla loro strada hanno però incontrato il titolare, che non ha esitato a premere il grilletto, uccidendone due del gruppo.

L’uomo ha sparato in strada, davanti al proprio negozio, tra l’altro già teatro di una rapina sei anni fa, nel 2015: colpiti dai proiettili due sono rimasti a terra, in quel di via Garibaldi, mentre un terzo è riuscito a fuggire, scampando a morte pressochè certa. Una scena a cui molti hanno assistito in paese, visto che il colpo è avvenuto alla luce del sole, poco prima della chiusura di ieri, «Mi batte il cuore – ha raccontato una ragazza, come riferisce IlMessaggero.it – è stato terribile: ho avuto paura di morire». Cinque sarebbero stati i colpi esplosi verso i malviventi, uno ucciso a pochi metri dall’ingresso del negozio, e uno invece all’angolo con una via laterale.

GIOIELLIERE UCCIDE DUE LADRI A COLPI DI PISTOLA: NEL 2015 ERA GIÀ STATO RAPINATO

Sul luogo si sono recati gli uomini del 118 subito dopo l’allarme, ma nonostante i tentativi dei medici, per i due ladri non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. In seguito i carabinieri hanno fermato il terzo bandito, che stando a quanto raccolto da alcuni testimoni si sarebbe allontanato in auto, prima appunto di essere catturato. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, pare che i tre malviventi fossero a loro volta armati di pistola, e che avrebbero puntato le armi verso la famiglia del gioielliere. «Stavamo preparando i lavori del Consiglio comunale – ha raccontato Gianfranco Garau, il sindaco del paese – quando abbiamo sentito gli spari in strada. Mi sono spaventato e sono sceso a controllare. La situazione è ancora confusa. So solo che è stata presa di mira una famiglia onesta e per bene, ora sotto choc. Che pochi anni fa era già stata presa di mira, aggredendo violentemente il titolare, moglie e figlia. Una scena che purtroppo si è ripetuta, ma questa volta i banditi erano armati».

Nel 2015 due banditi avevano legato il titolare, Mario Roggero, per poi picchiarlo con violenza; avevano fatto lo stesso anche con la moglie e la figlia prima di portarsi via i gioielli, un colpo da circa 300mila euro. «Un abbraccio al gioielliere e alla sua famiglia aggredita – ha scritto Matteo Salvini sui social – il loro negozio di Grinzane Cavour (Cuneo) era già stato rapinato nel 2015: il titolare era stato picchiato e legato, poi chiuso in bagno con la figlia. La difesa è sempre legittima». Le indagini sono in corso



