Gruppi Renzi verso scissione dal Pd/ Nuovo partito nel Governo ma contro Zingaretti

Ancora non sarà nuovo partito, ma vi sia una separazione di Matteo Renzi dal Pd ormai è cosa imminente: dopo l’intervista di Ettore Rosato ieri a Repubblica e dopo la “conferma” avuta dall’ex Premier che nella prossima Leopolda farà il suo annuncio politico, le acque dei dem si agitano in Parlamento, preludio di quello che potrebbe avvenire tra qualche mese. Come ormai riportano tutti i retroscena principali, la scissione dei gruppi di Renzi dal Pd è quasi fatta: alla Camera e al Senato stanno per nascere i segmenti di quello che potrebbe essere nel futuro prossimo la “nuova casa” dell’ex Segretario Pd che così direbbe addio a quel partito che lo ha fatto emergere e allo stesso tempo distruggere in termini di consenso. Secondo le stesse fonti renziane, i nuovi gruppi non nascono contro il Governo bensì a suo sostegno (garantendo così un’alleanza più solida tra Pd e Leu, come riferito ieri dal capogruppo di Sinistra Federico Fornaro): «Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato» si è limitato a dire il protagonista n.1 che nelle “trame contro” la Segreteria di Zingaretti ormai non smentisce neanche più.

RENZI, LA SCISSIONE ALLA LEOPOLDA?

«Non un partitino del 3% ma un soggetto che parli al Paese», è quello che spiegano le fonti renziane al Corriere della Sera, anche se al momento il progetto di Renzi sembra distanziarsi da quello di Calenda-Richetti, fuoriusciti dal Pd ma molto critici sulle ultime mosse del loro ex alleato-Premier. «Toglierebbe anche a Zingaretti l’alibi di non controllare i parlamentari: uscirebbero Renzi e Bellanova e magari si preparerebbe l’ingresso di Calenda e Bersani», ragiona uno dei renziani all’Ansa. Secondo i primi calcoli, al Senato i renziani – e lo stesso Renzi – passerebbero al Gruppo Misto dato che non è concesso la formazione di un nuovo gruppo che non abbia partecipato alle ultime Elezioni, mentre alla Camera i renziani sarebbero circa una 20 e si staccherebbero dal Pd per formare un gruppo autonomo. Luigi Marattin potrebbe essere il “capogruppo” mentre la capo delegazione di Renzi al Governo potrebbe essere la Ministra Teresa Bellanova. Da ultimo, Ettore Rosato secondo Tg Com24 potrebbe essere il nuovo coordinatore del soggetto politico che poi alla Leopolda dovrebbe essere annunciato da Matteo Renzi in persona. «Il Pd dovrebbe discutere di come affrontare i problemi del Paese governando, non di come e se dividersi», attacca Andrea Orlando, seguito da Franceschini che si dice «indignato» dall’ipotesi scissione. Del resto le ultime polemiche di Maria Elena Boschi sulla mancanza di “toscani” nel Governo e le battute a distanza tra Renzi e Zingaretti ormai sembrano aver sancito quello che da qui a pochi mesi avverrà, la tanto temuta eppure sussurrata scissione.

