Gualtieri avvisa M5s/ “Riforma Cartabia si può migliorare ma senza snaturare testo”

«Nel momento in cui la vaccinazione cambia il rapporto tra contagi e situazioni di gravità, è chiaro che cambia la struttura dei parametri. Quando ero ministro, il parametro è sempre stato quello dei posti letto disponibili. Se cambia il rapporto tra contagio e posto letto, è giusto che l’unità di misura si adatti. Non è stata una concessione di Draghi, ma una scelta giusta su evidenze scientifiche»: così Roberto Gualtieri a Stasera Italia news.

L’ex ministro dell’Economia e candidato sindaco a Roma ha poi lanciato una frecciatina a Salvini: «Dobbiamo smetterla di vedere politici di primo piano che strizzano l’occhio ai no vax, che instillano dubbi e che fanno campagne ambigue: questo è totalmente irresponsabile, non bisogna avere colori politici su questo e invitare i cittadini a vaccinarsi, vaccinarsi e vaccinarsi».

ROBERTO GUALTIERI: “FAVOREVOLI A RIFORMA CARTABIA”

Netto, invece, il giudizio di Roberto Gualtieri sulla riforma della giustizia: «Noi siamo favorevoli a questa riforma, con il M5s avevamo delle differenze sull’argomento. Sosteniamo la riforma, il testo si può migliorare e c’è una disponibilità a intervenire in Parlamento senza snaturarlo». L’ex titolare del Tesoro è poi tornato sul green pass: «Il green pass e le decisioni di maggior rigore servono a non avere conseguenze economiche negative. L’economia sta andando bene, la mia persona previsione resta di un andamento superiore al 5% grazie alle politiche che abbiamo dato noi, che sta dando questo governo e all’Europa. Vaccinazioni, green pass e rigore sono condizioni per mantenere il sostegno dell’economia. Poi bisogna fare in modo che questa ripresa dia lavoro, sia strutturale e innovativa, migliorando la qualità della vita nelle nostre città». Infine, Roberto Gualtieri è tornato ad attaccare Salvini: «Fortunatamente i ministri della Lega nel Cdm non fanno ciò che Salvini dice, ma lui fa una propaganda spesso vergognosa, come su vaccini e armi. A Voghera è successo un dramma, c’è un’indagine e si lasci lavorare la magistratura. É vergognoso».

