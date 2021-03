Gualtieri candidato sindaco Pd a Roma/ Ex ministro ha detto sì: rottura con M5s?

Arrivata la svolta in casa Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative di Roma: Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco per i dem. L’ex ministro dell’Economia ha accettato la proposta dei vertici Pd e sarà lui a sfidare il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle. E proprio sui grillini adesso si accendono i riflettori, considerando l’alleanza appena sancita a livello regionale e quella in rampa di lancio su scala nazionale…

Repubblica fa sapere che Gualtieri ha confermato la disponibilità a correre per la carica di sindaco al termine dell’assemblea nazionale del Partito Democratico e ora è in attesa che i segretari dem di Roma e Lazio fissino un appuntamento per incontrare il nuovo leader, Enrico Letta. I tempi saranno comunque brevi: formalità terminate entro questa settimana.

GUALTIERI CANDIDATO SINDACO PD A ROMA. E ORA COL M5S…

Roberto Gualtieri è già al lavoro per stilare il programma in vista della campagna elettorale ed ha detto sì alla proposta essenzialmente per due motivi: la possibilità di tenere unito il Centrosinistra e la possibilità di guidare la Capitale in vista del Giubileo 2025, senza dimenticare la gestione dei fondi che arriveranno dal Recovery Fund. Attenzione però alla situazione tra Pd e M5s: né i dem né i grillini hanno fatto un passo indietro. I pentastellati continuano infatti a sostenere la candidatura di Virginia Raggi e non è da escludere una rottura tra le due forze politiche, pensando in particolare ai toni particolarmente aspri della campagna elettorale. Punto interrogativo ancora sul Centrodestra: nonostante il pressing di Lega e FI, Bertolaso si è chiamato fuori e la coalizione sta valutando una serie di profili. Da non escludere l’ipotesi Andrea Abodi.

