Guardia del corpo/ Video, su Canale 5 il film con Kevin Costner (oggi, 1 giugno 2019)

Guardia del corpo va in onda su Canale 5 e per la prima serata di questo sabato 1 giugno 2019 a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola di genere drammatico sentimentale che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1992 dal produttore cinematografico Lawrence Kasdan il quale peraltro si occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. La regia di questa pellicola è stata invece affidata a Mick Jackson, Il montaggio è stato eseguito da Donn Cambern e Richard A. Harris con le musiche della colonna sonora composte e interpretate da Alan Silvestri mentre la scenografia è frutto del lavoro di Jeffrey Beecroft. Nel cast sono presenti grandissimi in terza si del mondo del cinema e del mondo musicale internazionale come nel caso di Kevin Costner, Whitney Houston, Bill Cobbs, Gary Kemp e Tomas Arana.

Guardia del corpo, la trama del film

Andiamo dare uno sguardo alla trama di Guardia del corpo. Frank è un ex agente di polizia che ha collaborato per fornire il supporto sotto forma di scorta per importanti personaggi della politica. Dopo aver deciso di abbandonare questo ruolo istituzionale ha iniziato a collaborare in proprio per offrire protezione a star di ogni genere. Viene contattato da un agente di una importante pop star la quale nell’ultimo periodo ha ricevuto delle lettere minatorie da uno sconosciuto con le quali è stata minacciata di morte. Inizialmente Frank soprattutto per il carattere della donna è per quello del proprio agente sembra essere indeciso sulla accettare o meno per poi convincersi anche in ragione delle l’auto ingaggio e le viene promesso. Frank inizia così a vigilare la vita della star ed in particolar modo inizia a migliorare alcune questioni che riguardano la sua incolumità partendo dal servizio di sorveglianza presente nella sua villa con un imponente impianto di videosorveglianza e soprattutto limitando al massimo le sue trovate extra professionali. Tutte queste attenzioni da parte di Frank vengono lette in maniera negativa dalla donna la quale inizi ad avere numerosi scontri verbali con il proprio Bodyguard fino però ad essere cosciente che tra di loro sia per nascere una forte attrazione fisica. Frank essendo un vero professionista del settore Tuttavia non si lascia influenzare da questo sentimento e questo comporta una certa rabbia da parte della donna alla quale si getta letteralmente tra le braccia di un ex agente della CIA che peraltro Si scoprirà essere lui lo stalker che la sta minacciando. La questione assume contorni ancora maggiormente complicati in quanto Si scoprirà che l’uomo era stato in realtà assoldato dalla sorella della cantante in quanto gelosa dell’enorme successo che aveva avuto non solo sul punto di vista professionale ma anche per quanto riguarda quello sentimentale. Alla fine comunque Frank riuscirà a salvare la vita della donna nonostante sia bersaglio facile durante la celebre notte di premiazione agli Oscar.

