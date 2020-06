Guè Pequeno, “Ghali è un fake”/ “Non avremo mai un rapper nero, lui non lo sarà mai”

Guè Pequeno punta il dito contro Ghali, definendolo un fake. Il rapper parla al Corriere della Sera a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo disco “Mr.Fini” in tutti gli store digitali e non dal 26 giugno prossimo. Quando gli chiedono se l’Italia è razzista lui specifica: “Lo si capisce fin dai cori allo stadio. In Italia il calcio è tutto. Le tifoserie sono a destra, non c’è da stupirsi dei risultati di Matteo Salvini. Non avremo però mai un rapper nero. Ghali è un fake. Lui appartiene all’universo del fashion. Non sarà mai un idolo del mondo di colore“. Libero certo di esprimere una sua opinione l’artista già va giù pesante, magari scatenando anche la rabbia del collega che però intelligentemente al momento non ha minimamente pensato a replicare. Sarà interessante capire se questa diatriba andrà avanti oppure se i due cantanti decideranno di sentirsi e risolvere lontano dai fari dei media

Guè Pequeno, grande attesa per il suo nuovo disco

C’è grande attesa per il nuovo disco di Guè Pequeno che sarà negli storie dal 26 giugno prossimo con Mr Fini. Il rapper ha parlato anche dell’app in uscita: “Non sono uno tecnologico, ma proprio per nulla. L’applicazione però offre ai fan degli spoiler sui contenuti del disco in un ambiente interattivo“. Quando parla del disco però non scherza: “Questo album è il mio colossal. Il cognome? Non è autobiografico ma da tempo pensavo di utilizzare un titolo del genere. Come Lil Wayne con Tha Carter dà importanza. Ben diverso da quel disco personale con il nome tipo Mauro. Una roba da looser, da perdenti“. Mai banale Guè Pequeno dice la verità e i suoi pensieri sempre in maniera diretta. Quello che sembra certo è che il disco vivrà un grande successo vista la passione che nutrono nei suoi confronti un numero smisurato di fan.



