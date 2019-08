GUÈ PEQUENO/ Il successo di Fanfare con Elettra Lamborghini (La Notte della Taranta)

Gué Pequeno e la collaborazione con Elettra Lamborghini

Gué Pequeno sarà tra i protagonisti della Notte della Taranta, in programma a Melpignano, nel cuore del Salento. Un appuntamento ormai diventato uno dei punti di riferimento dell’estate italiana e che è anche conosciuto all’estero, visto che si svolge in una delle zone più conosciute del nostro Paese a livello internazionale. Il rapper milanese nell’ultimo mese è stato protagonista di concerti che l’hanno portato anche alla celebre Capannina di Forte dei Marmi, nella Versilia, altra località costiera molto nota anche fuori dai confini nazionali. La scorsa settimana era invece a Gallipoli, uno degli altri noti centri del Salento. Di certo quest’estate è molto soddisfacente dal punto di vista professionale per Cosimo Fini, visto il successo che sta avendo “Fanfare”, il brano che lo vede protagonista insieme a Elettra Lamborghini. Ai microfoni di Radio 105, la Lamborghini, a proposito di questo brano ha detto: “Quando ho ascoltato la canzone mi ha preso davvero subito. Me la sento davvero mia, nonostante io non abbia scritto nemmeno una parola. Questo considerando che a me piace molto scrivere”.

Gué Pequeno:”The Voice of Italy? Ho dimostrato un rapper sa parlare e non dire solo ‘bitch'”

Elettra e Gué, prima di questo successo estivo, sono stati giudici a The Voice of Italy. A proposito della sua partecipazione al programma, dove è riuscita a portare al secondo posto Brenda Carolina Lawrence, il rapper a Vanity Fair aveva detto: “Agli inizi dell’era talent ero diffidente, poi mi è diventato chiaro che, per esistere musicalmente, o fai rap o partecipi a un talent. Il king assoluto di questa edizione è stato Gigi d’Alessio ma anche io credo di esserne uscito bene. In questi tempi in cui tutto è fake, io ho portato la mia competenza musicale che è vera. In più, ho dimostrato che anche un rapper sa parlare e non dire solo ‘bitch’”. A proposito del successo della musica trap tra i giovanissimi ha invece dichiarato: “Quando ero piccolo io c’era la musica zarra e si ascoltava quella. Adesso c’è la trap che è melodica ma soprattutto ha tutta la sua estetica. Da cosa dovrebbe essere incantati i ragazzini, da Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti? O da Sfera Ebbasta che è tutto colorato?”.

