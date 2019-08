Elettra Lamborghini/ Fanfare? È stato amore a prima vista! Con Gue Pequeno in studio abbiamo spaccato

Elettra Lamborghini torna protagonista a Battiti Live dopo che alcuni giorni fa ha dovuto superare un momento non semplicissimo. Si era esibita con il suo show sabato scorso in una discoteca di Lignano Pineta, ma è stata costretta a interrompere tutto per rispetto dei suoi fan e della loro incolumità. Sui social network, poi, ha spiegato il motivo di questa decisione con le sue parole che hanno alzato un polverone. Spiega: “Con mio grande dispiacere devo comunicarvi una cosa. Non stavo bene, era già qualche giorno che non mi sentivo al massimo. Proprio prima di iniziare lo show la temperatura si è alzata e avevo la pelle d’oca. Purtroppo ho dovuto fermare il mio show anche se stavo cantando l’ultima canzone. Non ho mai visto degli animali del gente, c’erano persone che spingevano come degli animali appunto. Non sapersi divertire a quell’età per me è molto grave. Ho provato a farglielo capire, c’erano tutte le mie ragazze che cantavano le mie canzoni e non ce l’ho fatta. Ringrazio i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato. Non bevo, non fumo e ringrazio mio papà di questo perché è davvero da sfigati. Non dovete fare le cose perché le fanno gli altri”.

Elettra Lamborghini: “Pem Pem era tamarrissima, poi…”

Elettra Lamborghini ha raccontato il successo di Pem Pem ai microfoni di Radio 105 dove ha spiegato: “La prima versione della canzone era davvero brutta. Tamarrissima. C’era un po’ di voce in tutto l’autotune. Ho fatto tutta l’estate cantandola perchè avevo solo quella. Ora che ho tutte nuove canzoni mi sembra di finire subito i live. Invece in realtà sono passati già quaranta minuti. Sono molto carica in questo periodo, ma ogni tanto mi addormento”. Un’artista a 360° che ha avuto la possibilità, grazie a The Voice of Italy, anche di farsi conoscere meglio come persona. Da quel momento il pubblico si è reso conto che dietro una ragazza appariscente c’era un cuore nobile e molto sensibile come dimostra l’episodio avvenuto sabato scorso a Lignano Pineta.

Fanfare: Il duetto tra Elettra Lamborghini e Gue Pequeno

Elettra Lamborghini, stasera a Battiti Live, ha partecipato a un featuring come tanti altri colleghi. La scelta è ricaduta su Gue Pequeno con il quale ha inciso un duetto presente nel suo nuovo album. A Radio 105 ha spiegato: “Quando ho ascoltata la canzone mi ha preso davvero subito. Me la sento davvero mia, nonostante io non abbia scritto nemmeno una parola. Questo considerando che a me piace molto scrivere. Abbiamo pensato al featuring, mi è subito venuto in mente Gue Pequeno. In studio abbiamo spaccato”. Non sarà però insieme al rapper durante l’esibizione di stasera a Battiti Live dove proporrà alcuni dei suoi ultimi successi.





