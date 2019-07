Guè Pequeno/ La “pecora nera” della famiglia… (Battiti Live 2019)

Cosimo Fini, nome di battesimo di Guè Pequeno, è pronto a portare sul palcoscenico di Battiti Live 2019 tutta la sua carica ed energia. Di recente ha fatto parlare di sé per i tanti featuring con diversi colleghi, ma andiamo a ripercorrere un po’ la sua carriera. Il rapper entra nello scenario della musica italiana attraverso il gruppo fondato con La Furia, i Club Dogo che, tra il 2004 e il 2010 pubblicano una serie di dischi. Nel 2005 inizia la sua carriera da solista, scelta forse azzardata, ma resa necessaria dalla volontà di intraprendere in autonomia un percorso di crescita professionale. Nonostante le sue intenzioni, si lascia piacevolmente coinvolgere da duetti e collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano. Il 2018, grazie al pezzo inciso con Elodie, Nero Bali, ai vertici delle classifiche per tutta l’estate, si rivela un anno particolarmente fortunato per questo artista.

Nel 2019 Guè Pequeno è uno dei giudici della nuova edizione di The Voice, durante il quale si rivela in assoluto il giudice più strong e cool. Se i suoi compagni d’avventura (Morgan, Gigi d’Alessio, Elettra Lamborghini) si dimostrano coerenti all’immagine comune che negli anni li ha fatti diventare i personaggi che sono, Guè Pequeno è molto selettivo e, se non c’è la perfezione, non si lascia assolutamente incantare da voci anonime e poco incisive. Nonostante il presupposto comune che Guè potesse essere interessato a vocalità rap, il cantante ha dimostrato sensibilità anche per voci più raffinate e delicate, vicine al pop. L’unica prerogativa è che siano in grado di distinguersi, stupire e incantare il pubblico. Guè Pequeno si dimostra ironico, ma anche particolarmente preparato per quanto concerne le competenze musicali… Guè Pequeno con il suo ultimo disco, Sinatra, che dà il nome al suo tour, è stato premiato con il disco di platino. Il rapper, ha inaugurato il suo Sinatra tour, lo scorso marzo, al Forum di Assago con un concerto sold out, portando sul palco tanti amici tra i quali Marracash, Mahmood e Carl Brave. Il tuor si è concluso nei primi giorni di aprile con l’ultima tappa all’Atlantico a Roma.

Guè Pequeno, Battiti Live 2019: in libreria con Guèrriero

Il trentasettenne, eccellenza del rap italiano, Guè Pequeno, oggi a Battiti Live, è uscito di recente in libreria con Guèrrierro (edito da Rizzoli) raccontando la sua vita. Nel suo libro, che lui conferma essere una raccolta di pensieri e riflessioni (più che una vera e propria biografia) narra di una famiglia profondamente attaccata alla cultura (genitori rispettivamente giornalisti e scrittori). Lui è un po’ la pecora nera della famiglia: fin da ragazzino, stringe amicizie con la fedina penale non esattamente immacolata. La sua è quindi una vita che si è svolta in una doppia realtà: la borghesia della famiglia e gli amici delinquenti. Ultima chicca la sua collaborazione con Gigi d’Alessio, con la canzone “Quanto amore si dà”. Si tratta di un disco che sta spopolando in radio e che unisce due mondi molto diversi fra loro: quello del cantante napoletano, di cui sta per uscire il nuovo disco, e quello di un rapper di assoluto successo. Recentemente Guè Pequeno è stato ospite del programma La confessione di Peter Gomez, in tv sul canale Nove, e ha raccontato, attraverso la consueta intervista per immagini, gran parte della sua vita: tra amori e carriera passando per opinioni personali su eventi (come la tragica circostanza avvenuta in occasione del concerto di Sera e Basta) e su artisti come Fedez.

