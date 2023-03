Guè Pequeno pubblica video hot per errore?/ “Fa se*o con una donna” l’indiscrezione

Guè Pequeno, video hot sui social per sbaglio? L’indiscrezione

Guè Pequeno è stato protagonista di un’altra situazione scottante sui social. Secondo l’esperto di gossip Giuseppe Candela e i microfoni di All Music Italia, l’artista avrebbe pubblicato per errore un video hot con una donna. Nonostante lo abbia rimosso pochi minuti dopo, la clip starebbe ancora circolando sul web.

“Il cantante Guè ci è cascata di nuovo. Ha pubblicato su Instagram (per sbaglio?) un video hot in cui fa sesso con una donna. Il filmato è stato cancellato dopo qualche minuto” afferma Candela. In effetti, il cantante era già stato protagonista di un caso molto simile in cui aveva pubblicato un video intimo sui social per errore. Ad ogni modo Pequeno avrà modo di commentare l’indiscrezione e svelare le sue vere intenzioni sui social.

Guè Pequeno: “i fan apprezzano anche la parte più cruda di me”

Guè Pequeno ha ottenuto un grande successo con il suo disco di inediti intitolato Gesus. Il cantante ha raccontato questo progetto definendolo più “introspettivo”, ai microfoni di Billboard.it : “C’è sempre una tendenza a voler dire quanto sia maturo l’ultimo album di un artista, quando in realtà magari non lo è.”

E ancora: “È vero, stavolta ho dato spazio a tutto il filone di analisi – introspettivo, anche con la funzione di sfogo vero e proprio. Penso che ai miei veri fan piaccia questo mio modo di raccontarmi: apprezzano sia la parte più cruda che quella più intima” afferma il cantante che polemizza sulla mancanza di premi per scrive bene in Italia: “Non sono mai stato insignito di alcun premio per questa cosa. In Italia non ci sono i BET Hip Hop Awards e neanche i Grammy. In Italia se fai platino ti danno il premio all’Arena di Verona, anche un po’ sbrigativamente. Poi c’è il Premio Tenco, no? Però una cosa un po’ più flashy – brillante manca“.

