Guenda Goria annuncio choc/ “Non posso avere figli naturalmente”

Guenda Goria attimi di dolore: “Dovrei cominciare la fecondazione assistita”

Guenda Goria non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre, affianco al suo compagno Mirko Gancitano. La figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto una gravidanza extrauterina che l’ha costretta al ricovero d’urgenza. L’ex gieffina ha poi svelato di aver dovuto togliere una tuba che le era scoppiata, e il suo sogno è diventato sempre più complesso da realizzare.

Guenda Goria: "Soffro di endometriosi"/ Fidanzato Mirko Gancitano: "Andrà tutto bene"

Oggi, la triste notizia: “Cari amici è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo secondo l’ultima analisi che ho fatto non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare una fecondazione assistita, ma paura” ha svelato Guenda Goria che confessato di avere timore nel sottoporsi a quel tipo di trattamento.

Guenda Goria, malata di endometriosi: "Dolori atroci e improvvisi"/ "Stavo morendo…"

Guenda Goria e la gravidanza extrauterina: “Stavo per morire”

Guenda Goria, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, ha raccontato la sua esperienza con la gravidanza extrauterina. L’ex gieffina ha raccontato di aver rischiato di morire: “Sono viva per miracolo, perché mi è successo il caso peggiore di gravidanza extrauterina. Stavo provando ad avere un figlio. Non avevo alcun tipo di sintomo, non avevo fatto test di gravidanza e nient’altro”

Guenda Goria è entrata nel dettaglio: “Ho avuto un’emorragia improvvisa e sono svenuta. Mi hanno portato al pronto soccorso. Lì, dalle analisi mi hanno detto che ero incinta e che, però, nel mio utero non c’era niente. Forse mi avrebbero tolto una tuba. Fortunatamente è arrivata mamma da Torino”. E ancora: “Abbiamo provato prima una terapia farmacologica, volevo evitare assolutamente un’altra operazione, dopo quella per endometriosi. Dopo tre giorni ho sentito un dolore lancinante alle tre di notte, mi è salita la febbre altissima, ho cominciato a vomitare. Lì ho salutato il mio fidanzato Mirko Gancitano, gli ho detto che lo amavo: pensavo di andarmene in quel momento. Mi è scoppiato una tuba, ho avuto un’emorragia interna enorme”.

Guenda Goria: "Mi è scoppiata una tuba"/ "Gravidanza extrauterina? Pensavo di morire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA