Guenda Goria e Mirko Gancitano sono in crisi dopo la nascita del figlio Noah? Le rivelazioni choc della neo mamma

Sono rivelazioni tanto inaspettate quanto sorprendenti quelle fatte da Guenda Goria in un’intervista a Diva e Donna. La figlia di Maria Teresa Ruta è recentemente diventata mamma per la prima volta dopo un percorso molto complicato attraversato insieme al marito Mirko Gancitano. Oggi è felicissima di aver realizzato il suo sogno di maternità ma, a quanto pare, sono sorti problemi che riguardano il rapporto col marito.

Guenda Goria si è infatti detta delusa dal comportamento che Mirko ha dimostrato dopo la nascita del figlio Noah, dichiarando: “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”. I problemi sarebbero infatti nati con l’inizio della nuova vita da genitori e tutte le difficoltà che ne conseguono. Guenda ha così spiegato: “Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c’era…”.

Guenda Goria: “Mirko si lamenta che lo trascuro da quando è nato Noah”

Ma non è tutto. Guenda Goria, nel corso dell’intervista, ha spiegato che le prime mancanze di Mirko Gancitano sarebbero arrivate subito dopo il parto: “È stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire… Nei giorni successivi era traumatizzato“. Mirko si sarebbe inoltre detto trascurato dalla moglie: “Stiamo costruendo un nuovo rapporto. – ha spiegato Guenda – Si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui”. Ad aiutare la neo-mamma ci sarebbe ora la suocera: “Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto… – ha spiegato la figlia di Ruta – Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia…”. Con Mirko è dunque un momento di crisi, ma Guenda ha speso per lui, nel corso dell’intervista, anche parole positive: “Mirko è dolce, vuole attenzioni e ha ragione…Dobbiamo riassestarci”. Riuscirà la coppia a superare questo momento no?