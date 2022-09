Guenda Goria choc: “Ho rischiato la vita”/ Gravidanza extrauterina e operazione d’urgenza: “Tuba scoppiata…”

Guenda Goria racconta il dramma vissuto in estate a Pomeriggio 5: “Mi hanno salvato la vita”

Ospite di Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, Guenda Goria racconta il dramma vissuto pochi mesi fa, quando è stata operata d’urgenza dopo una gravidanza extrauterina. In diretta su Canale 5 racconta i dettagli di quei giorni drammatici: “Non sapevo di aspettare un figlio, di essere incinta. – ha subito chiarito – All’improvviso ho avuto questa emorragia e sono svenuta. Hanno chiamato l’ambulanza, sono andata in pronto soccorso e ho scoperto in un secondo che aspettavo un bambino, ci stavo provando da un po’ a dire la verità…”

Il racconto di Guenda Goria si fa poi più drammatico: “Ho provato una cura farmacologica e sembrava che le cose stessero migliorando. – ha continuato – Poi dopo tre giorni, alle 3 di notte, ho iniziato ad avere dolori terribili. Ho iniziato a vomitare, ad avere febbre altissima e sono stata portata subito in ospedale dove sono stata ricoverata e operata d’urgenza perché mi era scoppiata una tuba e ho avuto un’emorragia fortissima. Mi hanno salvato la vita.”

Guenda Goria: “Mamma e papà sconvolti dall’accaduto”

Guenda Goria racconta questo dramma senza mai perdere il sorriso: “Mi sono rimessa in forza, ci riproverò, non subito perché non posso, ma voglio diventare mamma. Oggi accolgo tutto quello che la vita mi dà con un grazie.” ha ammesso, per poi raccontare come l’hanno vissuto mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo Goria. “Mamma ha capito subito che c’era qualcosa che non andava perché prima di avere me ha perso anche lei un bambino. Lei ha reagito con forza ma è stato mio papà ad essere più sconvolto. Averli insieme in ospedale al mio fianco è stato un motivo di gioia e forza per me.” ha rivelato.

