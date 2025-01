Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: il sogno della gravidanza e la nascita di Noah

Dopo anni di fidanzamento, Mirko Gancitano e Guenda Goria si sono sposati e hanno messo al mondo un figlio, Noah. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, dopo aver provato per anni ad avere un bambino, sono riusciti ad avere il dono del loro amore, il piccolo Noah, nato nel 2024. I due si sono conosciuti nel 2021 durante una vacanza in Egitto e da quel momento non si sono più lasciati, vivendo spesso il loro amore davanti alle telecamere. Anche la proposta di matrimonio era infatti arrivata in tv, al programma “La volta buona”: qui Mirko chiese la mano di Guenda, la sua compagna.

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

La coppia non ha vissuto momenti semplici: per via dell’endometriosi, la malattia della quale Guenda soffre, hanno perso un figlio per via di una gravidanza extrauterina. Nonostante ciò, non si è mai spento nel loro cuore il sogno di avere un bambino e il 2024 ha portato nelle loro vite la loro gioia più grande, il piccolo Noah, accolto con grande amore da tutta la famiglia e non solo dai genitori Mirko e Guenda ma anche dai nonni e da tutti gli zii.

Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti/ "Mamma la mia migliore amica"

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: dalla Sicilia fino a Milano

Mirko Gancitano, che ora vive fuori dalla sua amata isola con la sua compagna Guenda Goria, è originario di Mazara del Vallo, in Sicilia, dove è nato il 1991. È noto per aver partecipato ad una serie di programmi come conduttore, come Top – Tutto quanto fa tendenza e Camper. È inoltre un videomaker: dopo il diploma si è trasferito a Milano per studiare all’università IULM Televisione e Cross Media. Prima di arrivare in tv, Mirko Gancitano ha lavorato nell’ambito del video editing.