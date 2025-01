Guenda Goria, moglie di Mirko Gancitano: chi è la figlia di Maria Teresa Ruta

Si chiama Guenda Goria la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, nonché moglie di Mirko Gancitano. I due, a lungo sposati, hanno avuto due figli: Guenda, e suo fratello Gian Amedeo. Dei due, è certamente Guenda quella più conosciuta. La ragazza, infatti, non è nuova al mondo televisivo, avendo partecipato a più programmi in qualità di ospite e conduttrice. Guenda, che oggi ha 36 anni, ha vissuto di recente momenti non semplici: negli ultimi anni infatti ha dovuto fare i conti con una gravidanza extrauterina a causa della malattia della quale soffre, l’endometriosi. Una condizione invalidante, che ha reso difficile la ricerca di una gravidanza.

Fortunatamente, Guenda Goria è riuscita a rimanere incinta, e a diventare mamma di Noah, che ha avuto dal suo compagno, poi sposato proprio in gravidanza, Mirko Gancitano. La loro storia d’amore va avanti dal 2021, dopo che due si sono conosciuti durante una vacanza in Egitto. Da quel momento non si sono più lasciati e hanno avuto insieme il bebè che tanto desideravano, insieme ad un matrimonio da favola, con il pancione. Guenda nella vita fa l’attrice oltre che la pianista.

Guenda Goria, moglie di Mirko Gancitano: ha sofferto di depressione post-partum

Dopo il parto di Noah, Guenda Goria ha vissuto momenti non semplici, soffrendo di depressione post-partum, come ha rivelato proprio la mamma Guenda Goria, che ha dovuto rinviare le nozze con il marito Roberto per star vicino alla sua amata figlia Guenda in un periodo per lei complesso. Proprio per questa ragione, Maria Teresa Ruta, sta vicino quanto più possibile alla figlia Guenda Goria e al nipotino Noah, che l’ha resa nonna e che ama profondamente.

Dopo il parto, inoltre, Guenda Goria ha vissuto un periodo complicato anche con il marito Mirko Gancitano: si aspettava da parte sua un supporto maggiore ma così non è stato e la coppia ha dovuto ricostruire nuovi equilibri, non senza difficoltà.

