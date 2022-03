Guenda Goria, confronto con Vera Miales/ D’Urso: “Cercherò la riappacificazione”

Tante sorprese nel corso della nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022. Barbara D’Urso, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, ha anticipato al pubblico alcune delle cose che accadranno stasera nella terza puntata dello show di Italia 1. Una di queste è l’arrivo in studio di Guenda Goria. La fidanzata di Mirko Gancitano è ospite della D’Urso perché ha ben due confronti da affrontare e uno di questi è quello con la compagna di suo padre Amedeo Goria, Vera Miales.

È ormai ben noto che tra Guenda e Vera non ci sia un rapporto idilliaco, dovuto ad alcuni comportamenti che la Goria proprio non ha mandato giù della donna nei confronti di suo padre. Finora non sono riuscite a trovare un punto d’incontro, cosa che la D’Urso spera di ottenere questa sera.

Guenda Goria ospite a La Pupa e il Secchione show: scontro con Vera e Mila?

“Guenda Goria? Io le farò fare un faccia a faccia con Vera sperando che si capiscano e che smetta questa guerra”, ha annunciato Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5. Guenda e Vera, dunque, affronteranno una volta per tutte i loro dissapori, nella speranza che questi vengano sciolti e si arrivi finalmente alla pace. Guenda, però, dovrà affrontare anche un altro scoglio: quello di Mila Suarez. La pupa continua a ‘corteggiare’ il suo fidanzato e secchione Mirko Gancitano, creando situazioni spiacevoli di cui a lungo si parlerà questa sera con tanto di filmati ‘piccanti’. Come se la caverà l’ex gieffina in questo secondo confronto? Si prospettano scontri accesi in arrivo…

