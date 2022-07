Guenda Goria, “Credo si sia rotta una tuba”/ L’aggiornamento choc sulla salute…

Guenda Goria e l’aggiornamento choc sulle sue condizioni di salute, cosa è successo?

Guenda Goria di nuovo al pronto soccorso. L’ex gieffina sta vivendo un momento difficile e nei scorsi giorni aveva rivelato di aver avuto un malore. Dopo essere stata portata in ospedale aveva voluto aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute. Guenda in ospedale ha ricevuto una diagnosi scioccante. Ha infatti appreso di aver avuto una gravidanza extrauterina e che per questo sarebbe dovuta essere operata d’urgenza. Poi però l’allarme sembrava essere rientrato fino a stanotte. Guenda Goria è apparsa di nuovo provata sui social e ha detto: “Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portata di nuovo in pronto soccorso. Sono stata malissimo con dolori indescrivibili”.

Nel video Guenda asserisce di aver avuto delle complicazioni e fa una rivelazione choc: “Credo si sia rotta una tuba e che si sia formato un coagulo di sangue”. Per rimuoverla è necessario però un intervento a cui Guenda dovrebbe essere sottoposta nelle prossime ore: “Ormai la situazione è compromessa”. Guenda dice di essere molto stanca anche perché di questi dolori soffre da anni: “Sono tanti anni che convivo con il mal di pancia e con rapporti difficoltosi. E’ veramente un calvario”. Guenda Goria rivolge poi un pensiero ai suoi followers invitandoli a rimanere uniti nel pensiero per lei.

Guenda Goria ha scelto di mettersi la faccia e di raccontare in prima persona quello che sta vivendo. Oltre ai messaggi di vicinanza sono però arrivate anche delle critiche. A sconvolgere il compagno di Guenda è stato in particolare il commento di Selvaggia Roma che non ha condiviso il fatto che Guenda si sia esposta in questo modo sui social per affrontare un argomento così delicato: “Io certamente avrei evitato tutto, anche il filtro. Io credo che la realtà non ci sia più purtroppo. Ho delle amiche che ci sono passate, blogger, e, sicuramente, non hanno avuto tempo e voglia di fare video. Ognuno è diverso e sicuramente avrà i suoi modi. Ma come altri non condivido proprio”.

Mirko Gancitano ha preso le difese di Guenda Goria sottolineando come durante l’esperienza del Grande Fratello Vip Selvaggia abbia più oltre professato la sua amicizia nei confronti della ragazza: “E menomale eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”. Nella giornata di ieri, Guenda ha condiviso su Instagram delle storie in cui si vedono Mirko e la madre Maria Teresa felici di rivederla in piedi. Guenda ha poi fatto i nomi delle persone che le sono state vicine e che le hanno rivolto un pensiero di vicinanza e di affetto.











