Guenda Goria e Mirko Gancitano genitori?/ “È il momento migliore per avere un figlio”

Guenda Goria e Mirko Gancitano lo hanno annunciato qualche settimana fa in diretta al Grande Fratello Vip: sono pronti a sposarsi. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, tanto che lui ha deciso di chiedere la mano di Guenda a suo padre Amedeo Goria proprio in diretta su Canale 5. E in attesa di scoprire ulteriori aggiornamenti sul matrimonio, Guenda si sbilancia su un altro passo importante che vuole compiere: avere un figlio.

Nelle ultime ore Guenda ha raccontato su Instagram di essersi sottoposta ad alcuni esami che hanno dato esito positivo. “Oggi è arrivato il risultato dell’esame istologico ed è super positivo” ha infatti scritto la figlia di Maria Teresa Ruta con grande gioia. le analisi in questione, infatti, confermano alla Goria che per lei è un periodo positivo per la maternità.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, presto le nozze!

È proprio Guenda Goria infatti a confermarlo: “Ho fatto la visita di controllo e sono in salute. Se volessimo, questo sarebbe il momento migliore per provare ad avere un figlio”. Una dichiarazione che arriva, d’altronde, dopo quella fatta attraverso le pagine del settimanale Nuovo TV proprio sul diventare madre: “Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!” ha ammesso. Guenda, dunque, sogna di sposare il suo Mirko e di mettere su una bellissima famiglia. Intanto la Goria è pronta a dare il via ai preparativi per le nozze, a partire dall’abito bianco.

