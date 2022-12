Guenda Goria e Mirko Gancitano: “Stiamo provando ad avere un figlio”/ “Un dolore…”

Guenda Goria e Mirko Gancitano: la voglia di avere un figlio

Mirko Gancitano e Guenda Goria, dopo il grande dolore provato alcuni mesi fa quando a causa di una gravidanza extrauterina Guenda ha rischiato la vita, raccontano di aver deciso di riprovare ad avere un figlio. Quello della maternità è un desiderio fortissimo che la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha cominciato a provare al compimento del 33esimo anno. “Prima non ci pensavo neanche”, ha raccontato nello studio di Pomeriggio 5 nel corso della puntata dell’8 dicembre in cui Barbara D’Urso ha affrontato il fenomeno della donne che decidono di non avere figli sottoponendosi anche ad operazioni importanti per rimuovere le tube.

Un desiderio, quello di avere un figlio, che Guenda condivide con il fidanzato Mirko Gancitano che, insieme a Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria non ha mai lasciato sola la fidanzata.

Guenda Goria e il dolore provato in ospedale

Guenda Goria non nasconde il grande desiderio di voler diventare mamma. “A me la tuba l’hanno dovuta asportare. Io ho subito la privazione di una tiba e quando la dottoressa me l’ha detto ricordo il dolore che ho provato. Non mi sento menomata come organo perchè la femminilità si può esprimere in altri modi. A 33 anni ho cominciato ad avere il desiderio di un figlio“, racconta Guenda a Barbara D’Urso.

“Sono stati giorni tristi. Io e i suoi genitori abbiamo provato a riempirla d’amore. Ora ci siamo rimessi nuovamente a lavoro”, aggiunge Mirko. “Stanno provando nuovamente ad avere un bambino”, dice ancora Barbara D’Urso.

