Guenda Goria, il fidanzato Mirko si opera alle corde vocali/ “Non parlerà per un po’”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano che si trovano però ad affrontare un momento difficile. È proprio la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta a rivelare che il suo fidanzato deve sottoporsi ad un’operazione alle corde vocali a causa della quale non potrà parlare per un po’. Con un lungo post pubblicato su Instagram, accompagnato da uno scatto che vede Mirko a letto, in ospedale, prima dell’operazione, Guenda gli comunica tutto il suo amore e lo incoraggia.

“Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. – esordisce Guenda nel suo post – Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato. Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi. La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua.”, ha ricordato l’ex gieffina.

Mentre Mirko si prepara all’operazione, Guenda Goria fa sapere di essere in sala d’aspetto, in attesa di notizie. “Un settembre decisamente impegnativo! – sottolinea dunque – Non volevi affrontare questo intervento perché non ami gli aghi ma sei stato super coraggioso!” Conclude, dunque, dicendosi fiera di lui e di ciò che stanno costruendo insieme: “Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle. Sono fiera di noi. E come diceva il Maestro Battiato: “avrò cura di te!” Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità.”

