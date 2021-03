Guenda Goria, like contro Tommaso Zorzi?/ “Non sono molto social, gli voglio bene!”

Si riaccende la polemica che ha visto protagonisti in questi giorni Guenda Goria da una parte e il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi dall’altra. Nel salotto di Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 11 marzo, Barbara D’Urso ha ripreso l’argomento, puntando l’attenzione su alcuni like lasciati sui social dalla Goria a commenti che andrebbero contro Zorzi.

Guenda ha però chiarito che non è come sembra e che anzi quei like non hanno una motivazione polemica: “Io non sono molto social… metto like un po’ a tutti!” ha precisato la figlia di Maria Teresa Ruta. Poi, a domanda secca della D’Urso sui suoi sentimenti per Tommaso, la Goria ha replicato: “Se gli voglio bene? Ma certo: Tommaso ti voglio bene!”

Karina Cascella non crede a Guenda Goria: “Se metti like a chiunque…”

D’altronde Tommaso Zorzi l’ha recentemente definita ‘falsissima’ nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo. In studio c’è però Karina Cascella a non credere alla versione di Guenda Goria. L’opinionista, infatti, le dice: “Metti like così! Saranno contente le persone che ti seguono, perché mettere un like vuol dire che tu condividi ciò che in quel momento l’utente ti sta dicendo, ma se tu metti like a chiunque significa che non dai importanza neanche alle cose belle che ti dicono!” Guenda chiude il discorso: “Hai ragione, cercherò di essere più social!”



