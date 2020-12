Guenda Goria: “Mia mamma messa all’angolo al GF Vip!”/ “Sono senza parole”

Nel salotto si Pomeriggio 5, nella puntata del 15 dicembre, si parla di quanto accaduto al Grande Fratello Vip nel corso della diretta di ieri. Una puntata che ha scatenato pesanti conseguente, come la furiosa lite tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. In studio c’è Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, che si dice abbastanza infastidita da quanto sta accadendo nella Casa nei confronti della sua mamma. “Mia mamma sono tre mesi che cucina per tutti e ora la stanno mettendo all’angolo e non è una cosa bella.” ha tuonato la Goria nel salotto della D’Urso, trovando spiacevole il comportamento di alcuni dei nuovi arrivati “Entrano e si scontrano subito con i più forti”, fa infatti notare Guenda.

Guenda Goria difende sua mamma Maria Teresa Ruta dalle accuse

Rivedendo i filmati della lite di Stefania Orlando con Maria Teresa Ruta, Guenda Goria a Pomeriggio 5 commenta così: “Io sono senza parole! – e aggiunge – Credo che siano intanto molto stanchi e poi questi nuovi ingressi hanno destabilizzato.” D’altronde fa notare che “Mamma cerca di essere carina con tutti, questa lite è davvero sorprendente! E poi c’è stata la nomination di Tommaso a Stefania e questa è stata la cosa ancor più sorprendente!” Ad incidere in questi comportamenti per Guenda è di certo la stanchezza ormai accumulata dopo mesi chiusi nella Casa ma anche i colpi di scena scaturiti dalle ultime nomination, alcune veramente inaspettate. Di certo l’equilibrio nella Casa è ormai a rischio.



