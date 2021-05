Guenda Goria “Mirko? Colpo di fulmine”/ “Mamma? Non so cosa ne pensa, è scomparsa!”

Guenda Goria è innamorata. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha un nuovo fidanzato, Mirko Gancitano, di cui parla con occhi sognanti in diretta a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, l’ex gieffina racconta qualcosa in più dell’uomo che ha conquistato il suo cuore: “È più giovane di me, ha 29 anni è un ragazzo meraviglioso, è stato un colpo di fulmine e sono felicissima!” ha esordito la Goria. Così ha scherzato, dichiarando “Sono tornata ragazza, io che sono una nonna dentro!” Guenda e Mirko si frequentano “da un mese ed è una storia semplice, pulita! – ha dichiarato a Canale 5, per poi aggiungere – Ho già deciso di uscire allo scoperto perché ho avuto una grandissima emozione, sento che è quello giusto”.

Guenda Goria felice con Mirko: “Non so cosa ne pensa di lui mamma”

Tante le qualità di Mirko che hanno conquistato Guenda Goria: “È romantico come me, gli piace la luna piena, mi accompagnava a fare delle meravigliose passeggiate… Mi ha conquistato piano piano con grande dolcezza.”, ha raccontato in diretta a Pomeriggio 5. Ma cosa ne pensa Maria Teresa Ruta? “Mamma? Le ho parlato tanto di lui, ho fatto anche il post e lei mi commenta sempre ma non mi ha commentato. Non so cosa pensa, – ha rivelato la Goria, per poi concludere precisando che – comunque non lo conosce, né lei, né papà.”.

