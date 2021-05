Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria?/ “Prima volta un coetaneo..”

Mirko Gancitano è il neo fidanzato di Guenda Goria? Sembra proprio di sì. Dopo la sua travagliata vita personale, la bella gieffina e figlia di Maria Teresa Ruta, ha trovato finalmente l’amore, almeno secondo quanto si evince dal nuovo numero di Chi che la mostra a spasso mano nella mano con questo misterioso giovane per la “Prima volta un coetaneo..”. Guenda Goria, 32 anni, attrice e pianista, avrebbe conosciuto il bel Mirko, anche lui attore e presentatore, dopo la fine dell’esperienza di lei al ‘Grande fratello Vip’. I due si sono conosciuti a Sharm el-Sheikh dove lui lavorava come assistente dell’attore Alex Belli. Proprio lì hanno avuto modo di frequentarsi e innamorarsi quasi in tempi record e adesso si sono lasciati immortalare in Italia dove, tra l’altro, lui è nato e cresciuto.

Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria?

I bene informati sanno che Mirko Gancitano è siciliano, di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e non è nuovo al mondo dello spettacolo. In passato ha lavorato per molti show in tv e anche per il film di Gabriele Muccino ‘I migliori anni’. Il giovane producer ha 29 anni e alloggiava proprio nello stesso resort dove Guenda Goria abita quando si trova in Egitto. I due sono rientrati da poco a Milano ed è proprio per le strade della città che sono stati beccati insieme mano nella mano e intenti a baciarsi. Anche questa volta Guenda Goria ha finalmente ritrovato il sorriso con buona pace di mamma Maria Teresa Ruta che sarà felice di conoscere l’età del nuovo genero.

