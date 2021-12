Guenda Goria: “Mirko Gancitano amore inaspettato”/ “Un figlio? Ci stiamo pensando…”

Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è intervenuta a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. La giovane, promessa sposa di Mirko Gancitano, ha raccontato il suo rapporto con i genitori, in particolare con il padre Amedeo: “Con lui e mamma ho sempre avuto un rapporto di amore crescente. Durante l’adolescenza mi ero chiusa al dialogo con loro, ora con il tempo sto imparando anche io a chiedere aiuto e a farmi conoscere. A volte, però, qualche tensione esce ancora”.

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Guenda Goria ha parlato della sua relazione con Mirko Gancitano, che presto sposerà: “Un amore che non mi aspettavo di vivere, nato con semplicità e grande autenticità. Mi ha reso molto felice, perché per tanti anni ho avuto difficoltà nel rapporto con gli uomini, forse per via della conflittualità con mio padre. Mirko riesce a stemperare il mio carattere e ogni tanto mi sgrida quando sono troppo dura con papà”. Diventare mamma è un suo obiettivo? “Non ci ho mai pensato, inizio a pensarci adesso. Mirko poi vorrebbe essere un padre giovane, a me piacerebbe molto e quindi ci penseremo in maniera concreta”.

