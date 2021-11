Maria Monsè e il flirt con Amedeo Goria/ “Bacio in ascensore? Lui ci ha provato ma…”

Con l’ingresso di Maria Monsè nella Casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di tirare in ballo il flirt avuto in passato con un altro ex gieffino: Amedeo Goria. Ripescando alcuni titoli di giornale, Signorini ha chiesto proprio alla Monsè delucidazioni in merito all’accaduto. “Tra me e Amedeo, quando abbiamo girato il film Annarè a Napoli, 20 anni fa circa, in ascensore lui si era precipitato per andare in camera dopo la cena, e lì, dentro l’ascensore, si è lanciato. Diciamo che ha tentato di baciarmi…”, ha spiegato Maria.

Signorini ricorda però che al tempo lui era già sposato con Maria Teresa Ruta: “Io ero sposato ma ero già in crisi. – ha tenuto però a chiarire lui, aggiungendo – Non confermo mai poi se il bacio è riuscito o meno… È stato un bel momento della nostra vita”. Signorini chiede infine alla Monsè se i due hanno poi presi un caffè insieme: “Ci manca. Noi siamo andati diretti dalla cena alle camere, perché l’indomani mattina si iniziava presto di girare. Abbiamo quindi preso l’ascensore e lui lì ci ha provato…” ha ribadito lei.

