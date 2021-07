Guenda Goria “Temptation Island Vip? Mi piacerebbe”/ “Mirko è gelosissimo ma…”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano. Da alcune settimane hanno dato il via insieme ad un bellissimo progetto che li vede viaggiare on the road per promuovere la nostra bella Italia. La coppia ne svela i dettagli in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Io mi diverto molto a fare le cose con Mirko, infatti sono entusiasta di questo progetto insieme.” ha ammesso Guenda, attualmente in Sicilia con Mirko ma in partenza per la prossima tappa, la Calabria. Un viaggio che verrà interrotto solo per due settimane, durante le quali la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sarà impegnata con uno spettacolo teatrale; poi i due riprenderanno a viaggiare per altri mesi. Ma è proprio in virtù della gioia di condividere progetti insieme che Guenda si dice pronta anche ad un eventuale partecipazione a Temptation Island.

Guenda Goria "Io e Mirko facciamo l'amore ovunque"/ "Quella volta in treno..."

Guenda Goria e Mirko Gancitano pronti a un reality insieme

“A Temptation Island sarebbe difficilissimo perché lui è gelosissimo ma sarei curiosa di vederlo in quel contesto. – ha precisato Guenda Goria, per poi confessare che – Se facessero un’edizione Vip perché no, mi piace condividere con lui esperienze professionali, un reality o qualsiasi cosa.” D’altronde, entrambi seguono con passione il programma condotto da Filippo Bisciglia e, in diretta radio, Guenda ha svelato: “La coppia più curiosa era Valentina e Tommaso, che io guardavo con una sorta di apprensione… C’è stato poi un continuo confronto tra me e Mirko guardando quella coppia, è stato divertente, lui si riconosce un po’…” Mirko ha tuttavia tenuto a precisare che “Sono tanto geloso, ma la gelosia è bella purché sia sana.”

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria e Mirko Gancitano, paura in barca/ Sfiorato l'incidente: "Sotto choc"Guenda Goria e il fidanzato Mirko, sfogo contro Deianira Marzano/ "Fatti una vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA