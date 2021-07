Guenda Goria “Vacanza e incontro tra Mirko e Maria Teresa Ruta”/ Lui “Presto insieme”

Continua il viaggio nei luoghi più belli dell’Italia di Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano. “La prossima tappa è la Sicilia, nella parte orientale e più antica. – ha rivelato la coppia in diretta su Rtl 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella; per poi aggiungere – Abbiamo fatto Sicilia-Calabria, Calabria-Puglia, poi torneremo a Milano per uno step lavorativo, poi torneremo in Sicilia e arriveremo in Sardegna”. Un progetto, quello di Guenda e Mirko, che punta ad arrivare sul piccolo schermo: “Stiamo cercando di fare la puntata zero. Vorremmo che questa fosse una carta da giocare in Tv in futuro o anche radiofonica, volendo.” ha quindi spiegato l’ex gieffina che di recente ha avuto un incidente a cavallo. In radio, però, spiega di stare bene, “Nulla di grave”.

Maria Teresa Ruta "Ballando con le stelle? Lo farei"/ "Guenda e Mirko? Sono felice"

Guenda Goria e Mirko Gancitano: quella stoccata alle malelingue…

Proprio in diretta radio, arriva a Francesco Fredella un messaggio vocale di Maria Teresa Ruta che saluta sua figlia Guenda e il fidanzato Mirko, ammettendo di sperare di incontrarlo presto. “Andrò a trovare presto Maria Teresa, – ha allora risposto Mirko – stiamo programmando una tappa in Grecia con la Ruta”, ha aggiunto. Proprio quest’ultimo ha di recente pubblicato su Instagram un post che sembra essere riferito a qualcuno che lo ha infastidito. In radio lui nega ma è Guenda a lanciare una mezza stoccata: “In questo momento è abbastanza invidiato, allora ci sono delle malelingue e io gli dico ‘amore lascia stare'”, le parole della Goria.

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria "Temptation Island Vip? Mi piacerebbe"/ "Mirko è gelosissimo ma..."Guenda Goria "Io e Mirko facciamo l'amore ovunque"/ "Quella volta in treno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA