Guenda Goria Vs Vera Miales: “Mi attacca per essere in TV”/ “Vuole creare dinamiche”

Vera Miales ha registrato un nuovo confessionale a La Pupa e il Secchione Show in cui parla di Guenda Goria, figlia del suo fidanzato Amedeo Goria. Lo mostra in esclusiva Barbara D’Urso, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 24 marzo. Vera, in particolare, chiede un confronto con Guenda: “Non si può non accettare una persona che non si conosce, magari lei dovrebbe conoscermi e poi decidere se accettarmi o meno. – spiega la Pupa – Io a Guenda involontariamente voglio bene, è sangue di Amedeo, è sua figlia. Penso che prima o poi avrò questa risposta, sputerà questo rospo, perché qualcosa c’è sicuramente. Vorrei che si confrontasse con me, me lo dicesse, in modo da avere un confronto e capire le sue ragioni.” In studio Guenda ha ascoltato tutto e replica, spiegando i motivi che la portano ancora oggi a non avere fiducia in lei.

“A me non è che non piace per qualche motivo in particolare.” esordisce Guenda in diretta. Spiegando poi che: “Io l’ho conosciuta una volta a pranzo e sono stata molto cordiale. Io sono in protezione di mio padre ma non gelosa. È capitato nel momento del Grande Fratello, nello specifico già quando è entrato, io ho visto che lei era molto smaniosa di entrare, anche ridicolizzandolo.”

C’è che però l’ha più infastidita, spiega, è “quando ha inscenato, secondo me, la gravidanza e in quelle due settimane non ha avvertito né me, né altri in modo che potessimo tranquillizzare mio padre. […] In quel periodo l’ho visto un po’ destabilizzato e questo mi ha dato fastidio.” Guenda, però, lancia una stoccata finale che avrà la conseguenza di accendere un nuovo scontro con Vera: “Se non attaccasse noi non avrebbe altro da dire per essere qui in televisione. Io non l’ho mai attaccata, è lei che attacca noi per creare delle dinamiche evidentemente.”

