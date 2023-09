Guendalina Canessa urla in pieno centro a Milano contro dei ragazzini/ “Siete delle mer*e, mi fate schifo”

Guendalina Canessa e la dura reazione contro un gesto di alcuni ragazzini

Guendalina Canessa si lascia andare ad un durissimo sfogo sui social dopo aver assistito personalmente ad una scena che l’ha fatta rabbrividire. Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ed oggi influencer e opinionista, si scaglia contro le nuove generazioni dopo aver visto un gruppo di ragazzini inveire contro un piccione. Furiosa, nei contenuti social, la Canessa punta il dito contro i ragazzini e le famiglie. A far perdere la pazienza alla Canessa è stata la scena di alcuni ragazzini che prendevano a calci un piccione in Piazza Duomo a Milano.

“Sono una bestia. C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni”, sbotta sui social.

Le parole di Guendalina Canessa

Dopo aver assistito alla scena, mentre cammina per le strade di Milano, Guendalina Canessa aggiunge: “Siete una generazione di bruciati. Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a. A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori? Ma come vi viene in mente di tirare dei calci a un povero animale che è lì che non vi ha fatto niente e non vi dà fastidio”, ha continuato.

Poi ha concluso così: “No io sono impazzita. Mi sono messa a urlare in piazza Duomo, sono stufa, mi fate schifo. Siete una generazione di me**a, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure loro, me**e!”.

