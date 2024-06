Uomini e Donne, Andrea Foriglio e Guendalina Canessa sempre più complici/ Lei: “Come i bambini…”

Altro che liaison fugace come qualcuno aveva ipotizzato, tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio l’amore sembra sbocciare come fossimo ancora in primavera e lo testimoniano i diretti interessati tra scatti, dediche e uscite di coppia. Già alcuni giorni fa vi avevamo raccontato di come, proprio con un post sui social, l’ex volto del Grande Fratello avesse appunto ufficializzato la frequentazione scansando indiscrezioni e rumor del caso.

“Non si può spiegare”, scriveva Guendalina Canessa accompagnata da Andrea Foriglio – ex volto di Uomini e Donne – in una foto pubblicata sui social; una conferma eloquente della tenerezza tra i due. Col passare dei giorni il rapporto sembra essersi fortificato ulteriormente ed è ancora il web il terreno prescelto per certificare un rapporto scandito, se non dall’amore, da qualcosa che ci si avvicina molto.

Guendalina Canessa, futuro roseo con il fidanzato Andrea Foriglio: “Sei il mio ‘tanto così’…”

“Come quando i bimbi aprono le braccia e felici dicono: ‘Tanto così’. Ecco, tu sei il mio ‘tanto così’”. Questa la tenera dedica di Guendalina Canessa per Andrea Foriglio pubblicata proprio alcune ore fa sui social. Una didascalia al miele a corredo di una serie di foto che mettono in evidenza la reciproca complicità; abbracci e tenerezza in una delle ultime uscite di coppia. Il numero smisurato di cuori impressi sotto lo scatto testimonia inoltre l’ardere di un sentimento sempre più prorompente, segno che per Guendalina Canessa potrebbe finalmente essere arrivata la fatidica dolce metà.

Guendalina Canessa difficilmente si è esposta nel tempo con dichiarazioni così eloquenti a tema sentimentale; è lecito credere dunque che con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne l’intenzione sia davvero quella di forgiare qualcosa di importante. Lei è reduce – come racconta Today – da alcune relazioni non proprio finite nel migliore dei modi; da Ardori a Tommasini, passando per i rumor di un possibile flirt con Eugenio Colombo. Ad oggi, il suo presente è tutto dedicato alla liaison con Andrea Foriglio e l’orizzonte sembra sorridere per entrambi.











