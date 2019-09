Guendalina Rodriguez/ La trans a letto con Andrea Damante? “Mi chiamò Giulia e…”

Guendalina Rodriguez è stata a letto con Andrea Damante? Con un post apparso il suo profilo Instagram, e che a detta della diretta interessata potrebbe costarle caro, la trans di origini brasiliane che da qualche tempo spopola nei programmi dei palinsesti Mediaset e di cui si era parlato anche a proposito di un presunto flirt con Gennaro Lillio (oltre che, per ammissione della stessa Guendalina, di una notte di fuoco con l’ex calciatore dell’Inter, Mauro Icardi), ha sorpreso tutti: “Come molti avevano sospettato, ad aprile 2018 mi sono vista svariate volte con Andrea Damante a Verona” scrive la Rodriguez, aggiungendo altri particolari al post. “Mi chiamò Giulia e meno male che ho tutti gli screenshot: ora però lo so che mi massacreranno ma ho dovuto dire la verità” conclude nella didascalia accanto a una sua foto col ragazzo, e usando sibillinamente come hashtag anche #giuliadelellis e #andreaiannone. Insomma, una vera e propria bomba sganciata suo social che fa il paio con le rivelazioni che la De Lellis aveva scritto nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto” parlando dei tradimenti del suo ex compagno: e invece la trans di cui si sa poco sul suo passato ha deciso di mettere il carico pesante su Damante dopo mesi di silenzio…

GUENDALINA RODRIGUEZ, “SONO STATA VARIE VOLTE CON ANDREA DAMANTE”

Come era prevedibile, e la stessa Guendalina Rodriguez aveva preventivato, il suo post ha scatenato una valanga di critiche tanto che la showgirl ha cominciato a pubblicare delle Stories su Instagram per replicare e spiegare i motivi di questa sua uscita tardiva: “Volevo togliere la soddisfazione ad alcune persone che dicono che voglio solo farmi pubblicità: e volevo ricordavi che io in televisione, anche quella spagnola, ho fatto tante cose” ha aggiunto Guendalina, spiegando invece che non tutti in Italia ancora la conoscono e rassicurando sul fatto che lei ha detto solo la verità e si prende pure la responsabilità delle proprie parole. In un’altra Storia attacca invece direttamente Andrea Damante, intimandogli di tacere: “Meglio, fidati… Inutile che mandi messaggi di minacce: essere un personaggio pubblico vuol dire anche questo” lo punzecchia la Rodriguez che tuttavia non si pente di nulla e non rinnega nemmeno la presunta avventura avuta con lo storico compagno della De Lellis e, lasciando intendere di avere ancora altro da dire, chiosa così: “Forse è meglio che sto zitta: meglio per te…”. In attesa della prossima puntata di questa nuova querelle.





