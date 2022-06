Guendalina Tavassi anticipa il vincitore de L’isola dei Famosi/ “Ha dato quel tocco di magia…”

L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi si apre dopo il ritiro: l’intervento social

L’isola dei famosi 2022 non smette di riservare al grande pubblico del piccolo schermo momenti tv inaspettati, e dopo il ritiro dei 4 naufraghi Blind, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Alessandro Iannoni, anticipa l’imminente re-entry in Honduras delle “piratesse”, ovvero le ex naufraghe del gioco rispettivamente nel 2019 e 2021, Soleil Sorge e Vera Gemma. A detta dei detrattori Soleil e Vera non sarebbero ospiti gradite a L’isola e coprirebbero il ruolo di “tappa-bucchi” nel reality honduregno, in seguito ai ritiri, in primis quello di Guendalina, che i telespettatori avrebbero voluto vedere qualificarsi tra i finalisti. Proprio l’amatissima Guendalina Tavassi, in un intervento concesso a mezzo social in una diretta Instagram a Pipol Reality, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in seguito al suo addio a L’isola dei famosi 2022, dove tra le altre cose ha anticipato il nome del vincitore finale del reality sulla sopravvivenza.

Guendalina annuncia il vincitore finale de L’isola

“Ascoltatemi bene, il mio vincitore è Edoardo Tavassi, mio fratello -fa sapere Guendalina Tavassi nell’esordio della sua diretta social, registrata al rientro a casa da L’isola dei famosi 2022-, ovviamente… penso che lui abbia regalato all’isola quel tocco di magia, divertimento, allegria, spensieratezza, e poi ha creato anche un sacco di dinamiche”. Insomma, sembra che Guendalina si sia gettata alle spalle il momento tv piuttosto teso vissuto a L’isola dei famosi 2022, quando ha invitato il fratello Edoardo Tavassi a prendere le distanze dalla pretendente Mercedesz Henger, che non appena sbarcata in Honduras, a distanza di pochi giorni dalla rottura con il suo ultimo fidanzato- non ha fatto mistero di nutrire un interesse verso il fratello dell’ex GRande fratello 16.

Ora che Guendalina è rientrata a casa e dal momento che la figlia di Eva Henger è rientrata come naufraga ufficiale in gioco all’isola principale Playa Palapa – dopo l’eliminazione che l’ha fatta sbarcare a Playa Sgamada- Mercedesz e Edoardo potrebbero darsi una seconda chance a L’isola dei famosi 2022, per l’inizio di un nuovo flirt honduregno.

