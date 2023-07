Guendalina Tavassi: “Barbara D’Urso? L’ho sentita, non mi è sembrata affranta”/ “Per me è stato uno shock…”

Guendalina Tavassi e l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset

Guendalina Tavassi commenta l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset e lo fa non nascondendo il proprio dispiacere. L’influencer ha cominciato la propria carriera televisiva partecipando al Grande Fratello, reality che, all’epoca della sua partecipazione, era condotto proprio dalla D’Urso. Successivamente, la Tavassi è stata opinionista dei vari programmi della conduttrice che, dopo l’annuncio di Mediaset, ha raccontato la propria verità sul suo addio a Pomeriggio 5. “L’ho sentita e non mi è sembrata affranta. Anzi, ero più dispiaciuta io”, ha raccontato Guendalina a Fanpage.

“È stato uno shock. Ho cominciato a lavorare in TV come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa”, ha aggiunto ancora Guendalina che, con Barbara D’Urso, nel corso degli anni, ha instaurato anche un rapporto umano.

Le parole di Guendalina Tavassi per Barbara D’Urso

Contattata da Fanpage, Guendalina Tavassi non nasconde il proprio dispiacere per Barbara D’Urso e la sua separazione da Mediaset, azienda per cui ha lavorato per anni. “Per me, Barbara d’Urso è Mediaset. Mi era già dispiaciuto vedere che avesse sempre meno spazio perché è una grandissima professionista, in grado di passare dagli argomenti “trash” alla cronaca nera con un modo che è solo suo. Non mi sono piaciute tutte le cattiverie sul suo conto: lei arrivava a Mediaset all’alba, faceva le sue lezioni di danza, cominciava a leggere i giornali per poi andare in studio per le prove e la diretta. Usciva dagli studi all’ora di cena, a volte addirittura a notte fonda. Se non fosse stata una sua scelta, sarebbe terribile avere fatto fuori una professionista di questo tipo dopo una vita dedicata alla società”, racconta la Tavassi.

Guendalina, inoltre, svela di aver inviato un messaggio alla D’Urso dopo aver appreso la notizia. Messaggio a cui Barbara “ha carinamente risposto. Mi ha ringraziato e mandato un bacio, ma non mi sembrava affranta. Sono più dispiaciuta io, anche se continuo ad augurarmi sia stata una sua scelta e che la rivedremo presto a condurre un altro programma che le offra tutto lo spazio che merita. Barbara è nata per fare questo e una tv senza di lei per me non è televisione“, conclude la Tavassi.

