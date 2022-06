Guendalina Tavassi, chi non merita finale de L’isola dei Famosi?/ “Nick è uscito fuori…”

Guendalina Tavassi si racconta dopo L’isola dei famosi 2022: chi non merita la finale del reality?

Viene considerata dai telespettatori di Canale 5 come una degli indiscussi protagonisti de L’isola dei famosi 2022 e in un intervento post-reality concesso a Casa chi, web format condotto da Rosalinda Cannavò e condiviso sulla pagina Instagram di Chi magazine, Guendalina Tavassi torna a raccontarsi ai fan e non. In replica ai quesiti del web-format, in particolare si apre sugli ormai ex compagni di avventura a L’isola dei famosi 2022 che a suo avviso meritano la finale del gioco, la cui messa in onda è prevista per il 27 giugno 2022 su Canale 5: “Chi non merita di essere nel gioco? Quelli arrivati dopo (parla quindi tra gli altri di Luca Daffré, Maria Laura De Vitis) e che si sono rivelati dopo: Estefania Bernal stava sulle scatole a tutti, nel gioco era vista dai più come falsa e calcolatrice, Nick Luciani con il quale avevamo fatto amicizia è uscito fuori negativamente e dopo che è tornato dall’infermeria… è un’altra persona. Eravamo un gruppo dove c’era anche lui, lui è uscito una persona che non conoscevamo”. Chi merita invece l’accesso alla finale de L’isola dei famosi 2022? A detta di Guendalina Tavassi: ” In finale Nicolas Vaporidis, mio fratello Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger”.

In occasione della video-intervista, inoltre, Guendalina Tavassi si è espressa anche sulla scelta di ritirarsi dal gioco de L’isola dei famosi, una decisione rivelatasi non troppo sofferta; ” E’ stato brutto doversi ritirare, ma avendo i figli mi ero calcolata di rimanere una sola giornata, ma poi ho capito che rischiavo di arrivare in finale. Sapevo di dover andare via. Se avrei vinto al netto del prolungamento del gioco e il mio annesso ritiro? Io ho la maledizione di arrivare sempre in semifinale ai reality, però già essere arrivata lì è una vittoria”. Rispetto agli ex naufraghi che a differenza sua rifarebbero L’isola fino in fondo e che la custodiscono nel cuore, poi, dichiara: “Posso assicurare che morire di fame, non avere nulla, combattere con delle bestie geneticamente modificate e poi dire che è il reality del cuore significa avere dei problemi”.

Che Edoardo possa rivelarsi il vincitore finale de L’isola dei famosi 2022, grazie al suo instancabile sorriso? Mentre le scommesse dei bookmakers lo danno tra i naufraghi favoriti alla vittoria de L’isola dei famosi 2022, la sorella Guendalina si dice orgogliosa di lui: “Edo è così, la persona che ti tira su il morale e trova sempre il lato divertente”.

