Guendalina Tavassi demolisce Gennaro Auletto all’Isola/ “Proprio stupido e non bello”

L’arrivo dei due nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi, Luca Daffrè e Gennaro Auletto, ha subito scatenato nuove dinamiche sulla playa. Gennaro in particolare ha subito attirato l’attenzione di Estefania Bernal che, dopo aver rotto con Roger Balduino, ha iniziato a flirtare col nuovo arrivato. Se in Estefania ha dunque trovato un’alleata, in Guendalina Tavassi Gennaro ha trovato una nemica, forse la più temibile dell’Isola.

I due si sono già scontrati in varie occasioni e Guendalina gli ha promesso che l’avrebbe pagata per gli affronti subiti da lui. Nel daytime di oggi 20 maggio Nicolas Vaporidis ha fatto il suo ritorno sulla playa dopo l’infortunio che l’ha trattenuto alcuni giorni in infermeria ed è stato subito avvicinato da Guendalina che gli ha riportato le novità.

Guendalina Tavassi ne ha subito approfittato per raccontare a Nicolas Vaporidis dei nuovi arrivati, focalizzandosi in particolare su Gennaro Auletto. “Vedi quello con la maglietta rosa? Non faccio altro che litigarci…” ha esordito Guendalina, indicando Gennaro. Nicolas ha scherzato sul fatto di non esserne sorpreso conoscendola, poi però la Tavassi ha motivato la sua antipatia per il modello napoletano: “È proprio stupido, non è neppure il classico ‘bello e stupido’ che tu dici è bello. Per me neppure è bello, mi spiace” ha aggiunto. Un filmato che potrebbe essere mostrato a Gennaro questa sera, nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi. Come reagirà lui?

