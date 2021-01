Guendalina Tavassi “Giulia Salemi arrivista!”/ “Mi ha rubato il microfono…”

Ancora una volta arrivano da Casa Chi le rivelazioni che riguardano proprio i vipponi che sono nella casa del Grande Fratello Vip 2020 soprattutto per via di quello che è successo nel loro passato e delle persone che sono pronte a puntarle il dito contro. In particolare, questa volta è stata Guendalina Tavassi a dire la sua sulla concorrente del momento, Giulia Salemi, e non certo per prenderne le difese dagli attacchi che continua a subire solo per la sua liason con Pierpaolo Pretelli, ma solo per darle contro definendola arrivista e pronta a mettersi sempre in mostra anche a discapito degli altri. Ospite del programma web dei giornalisti di Chi, Guendalina Tavassi ha rivelato undettaglio di cui nessuno era a conoscenza e che riguarda proprio il modo di comportarsi di Giulia Salemi.

Guendalina Tavassi Vs Giulia Salemi “E’ pronta a tutto pur di farsi notare…”

In particolare, la bella ex gieffina e influencer, ha ammesso di non provare alcuna simpatia per l’italo-persiana che è un’arrivista disposta a tutto pur di farsi notare. A prova di quello che dice ha tirato fuori una storia che le vede protagoniste quando entrambe sono state ospiti di Paola Perego. Secondo quanto rivela Guendalina Tavassi, infatti, sembra che durante il nero pubblicitario, Paola Perego l’abbia pregata di dire che sarebbe tornata ospite nel suo programma ma al ritorno in studio, ecco che Giulia Salemi le avrebbe rubato microfono e parola autoinvitandosi per la settimana successiva lasciandola senza parole e così conclude: “Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni”. Avranno modo di chiarirsi una volta fuori dalla casa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA