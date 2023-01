Guendalina Tavassi: “Stavo per abortire mia figlia Gaia”/ “Fuggii da sala operatoria”

Guendalina Tavassi, ospite a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ha parlato della sua prima maternità, quella che l’ha portata a diventare madre di Gaia. L’ex gieffina ha ricordato di avere partorito a 17 anni: “Mi sono ritrovata a essere una bambina con una bambina in braccio – ha sottolineato –. Guardavo mia figlia e non sapevo neanche da dove iniziare. Inizialmente mi sono trovata da sola a crescerla: vivevo con papà, ma mamma c’era. Papà peraltro non voleva che io portassi avanti la gravidanza e il giorno dell’aborto me ne sono andata dalla sala operatoria: sono scappata, ho detto che avrei tenuto mia figlia e che non mi importava nient’altro”.

GUENDALINA TAVASSI: “MIA FIGLIA GAIA MI HA SALVATO LA VITA”

Successivamente, Guendalina Tavassi ha asserito: “È stata tosta, perché ero sola, facevo il liceo… Mi sono diplomata con il pancione e ho fatto la maturità mentre allattavo Gaia e la commissione dei professori mi chiedeva la mia tesina. Mia figlia è stato veramente il dono più grande, mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose e penso che mi abbia salvato la vita. Crescendo con un uomo in casa, mio padre, ho avuto troppa libertà. Lui non sapeva quali fossero le cose giuste per me e non mi ha mai detto un ‘no’: ho bruciato tutte le tappe, uscivo la sera e frequentavo già a 12 anni gente più grande di me, c’erano anche brutte compagnie. Avere una figlia a un’età così giovane mi ha responsabilizzato tantissimo e sono diventata donna”.

