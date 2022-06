Guendalina Tavassi sul fratello Edoardo KO a L’isola/ “Dovrà essere operato…”

L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi di ritira: la reazione di Guendalina Tavassi

Può dirsi una dei finalisti mancati de L’isola dei famosi 2022 secondo gli utenti del web e in un’intervista inedita concessa ai microfoni di Fanpage, Guendalina Tavassi torna a raccontarsi senza risparmiarsi sul fratello, Edoardo Tavassi, che inaspettatamente per molti telespettatori si è visto costretto a lasciare anzitempo il reality. Come è emerso alla semifinale del reality del 20 giugno 2022, Edoardo si è ritirato dal gioco in seguito ad un infortunio al ginocchio e al momento dei tributi al suo percorso di naufrago, Guendalina si è rifiutata di partecipare al collegamento tv con il format di Canale 5.

“Solo mezz’ora prima ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco- è la reazione a caldo della Tavassi, incalzata dal giornale sui motivi della sua defezione segnata al programma tv-. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva”. Lo sfogo dell’ex naufraga, poi, prosegue: “Ieri non avevo ancora potuto parlarci ma penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto. Solo il viaggio Honduras – Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus. Considerando che poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse”.

Edoardo sarà operato: la rivelazione inaspettata

Nel corso dell’intervista post-L’isola dei famosi 2022, inoltre, Guendalina Tavassi ha anticipato che in seguito all’infortunio subito al gioco di Canale 5 Edoardo Tavassi dovrà subire una delicata operazione chirurgica, volta alla risoluzione del problema di salute del fratello: “Che cosa ha avuto precisamente Edoardo Tavassi? Si è rotto i legamenti e ha un versamento. Si è fatto molto male. Sicuramente dovrà essere operato”.

