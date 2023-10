Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ “Civili Gaza evacuate verso Sud”. Terroristi: “non lasciate le case”

INIZIATA L’EVACUAZIONE DI GAZA CITY: LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA HAMAS-ISRAELE

Giunti ormai alla prima settimana di guerra tra Hamas e Israele, la situazione del conflitto potrebbe mutare radicalmente nelle prossime 24/48 ore: l’esercito israeliano ha infatti ordinato questa mattina «l’evacuazione di tutti i civili da Gaza» verso il sud dell’enclave palestinese. In una nota, l’esercito di Tel Aviv ha chiesto espressamente alla popolazione «l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell’area a sud di Wadi Gaza», di fatto un corso d’acqua situato a sud della città.

«Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà», ha aggiunto il commando di Israele che vuole in questo modo che più civili possibili, circa un milione o poco più di abitanti, lascino la città sulla Striscia prima che i carri armati israeliani invadano l’area dopo una settimana dopo l’inizio della guerra con Hamas. Israele ha poi fatto sapere tramite l’ONU – sottolinea il portavoce del segretario generale dell’organizzazione, Stéphane Dujarric – che oltre ai civili di Gaza si spostino verso sud anche i funzionari delle Nazioni Unite e tutte le ong umanitarie che stanno prestando aiuto e soccorso alla popolazione palestinese in questi giorni di fitta guerra sulla Striscia. La reazione di Hamas è dura e punta ad impedire l’evacuazione, anche perché avere i civili intrappolati a Gaza costringerebbe Israele nell’atto di invadere ad una mattanza inquietante e “mediaticamente” sconveniente per lo Stato ebraico. Per questo motivo il gruppo terrorista islamista ha intimato i cittadini a non lasciare le proprie case, «quella di Israele è solo propaganda» ha detto stamane il “Ministero dell’Interno” di Hamas. Mezz’ora dopo l’ordine di evacuazione di massa a Gaza, il politico egiziano Mustafa Bakri ha accusato Israele di voler spingere i palestinesi in Egitto: «Sembra che questo avvertimento preannunci l’imminente aggressione di terra e lo spostamento forzato della popolazione della Striscia di Gaza verso il confine con l’Egitto, in modo da eliminare il sogno di creare uno Stato palestinese».

Insomma, la guerra Hamas-Israele si prepara ad un cambio di scenario nelle prossime due giornate con la viva speranza che l’evacuazione possa realmente avvenire in tempi rapidi e i civili possano spostarsi in massa verso il Sud della Striscia. Logisticamente è tutt’altro che facile come operazione e anche per questo le trattative per liberare i quasi 200 ostaggi civili fatti da Hamas comunque proseguono sull’asse Turchia-Qatar-Egitto.

Mentre da tutta la notte continuano i pesanti bombardamenti di Israele contro obiettivi militari di Hamas su Gaza, il bilancio delle vittime sale verso quasi i 3mila morti su entrambi gli schieramenti: non solo, l’Onu dopo aver registrato l’ordine di evacuazione chiede ad Israele di rimuoverlo al più presto, altrimenti «ci sarà una catastrofe con conseguenze umanitarie devastanti». Sempre secondo Dujarric, «Le Nazioni Unite si appellano con forza perché un simile ordine, se confermato, sia ritirato per evitare di trasformare quella che è già una tragedia in una situazione di calamita». Mancano acqua, cibo e rifugi tali da sopportare una fuga di 1 milione di persone inermi, denuncia l’Onu. Nel frattempo su Israele piove un’altra accusa fatta dalla ong Human Rights Watch e rivolta contro l’esercito: nella guerra Hamas-Israele iniziata una settimana fa, Tel Aviv avrebbe utilizzato bombe al fosforo bianco contro Gaza. A differenza di quanto però riportano i media occidentali, le armi al fosforo bianco – sebbene molto pesanti e dalle conseguenze disastrose – non sono considerate armi chimiche dalla Convenzione ONU del ‘93, anche se rientrino tra le armi convenzionali eccessivamente dannose vietate o limitate dalla CCWC dell’81.

