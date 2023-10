Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ Esercito: “pronti all’attacco su Gaza”. Usa a Iran: “state attenti”

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA A GAZA: ISRAELE “PRONTI ALL’ATTACCO VIA TERRA CONTRO HAMAS”

La guerra tra Hamas e Israele potrebbe essere giunta, dopo soli 6 giorni, ad una possibile svolta: dopo il fitto lancio di razzi e bombardamenti sulla Striscia di Gaza – che continua anche mentre vi scriviamo – i tank israeliani si avvicinano sempre più ai confini con i territori palestinesi e minacciano l’invasione nel giro di poco tempo. Stamane il tenente colonnello Richard Hecht ha spiegato che le forze armate «si stanno preparando per una manovra di terra, se verrà decisa».

Insomma, l’esercito di Tel Aviv è pronto per l’attacco ma attende il via libera dello Stato ebraico, forse pianificato dopo la visita di oggi del Segretario di Stato Usa Antony Blinken a Gerusalemme. Israele in questi primi giorni di guerra contro Hamas ha richiamato circa 360mila riservisti dell’esercito minacciando una risposta «senza precedenti» all’ incursione di Hamas avvenuta lo scorso fine settimana, «Gaza non sarà più come prima» aveva detto il Premier Netanyahu. Nel frattempo si aggiorna costantemente il già tragico bilancio delle vittime nella guerra Hamas-Israele: i morti ebrei sono 1.300 secondo l’aggiornamento pubblicato dal Times of Israel (che cita fonti sanitarie israeliane), mentre i feriti sono più di 3.300, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. Per il numero delle vittime nella Striscia di Gaza, praticamente tutte causate dai bombardamenti israeliani degli ultimi sei giorni, è salito ad almeno 1.200 morti e circa 5.600 feriti (fonte il ministero della Sanità palestinese).

Come appunto già detto, nella giornata di oggi importanza vertice sulla guerra Hamas-Israele con la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken: oggi il diplomatico dell’amministrazione Biden incontrerà il premier Netanyahu, i vari membri del governo e il presidente Herzog, in segno di sostegno degli Stati Uniti al popolo israeliano dopo gli attacchi di Hamas. Domani invece vedrà anche il presidente palestinese Abu Mazen per provare a tracciare una minima trattativa sul fronte corridoi umanitari nella striscia di Gaza. Da Ue e Onu viene richiesto l’intervento dell’autorità autonoma palestinese e del suo leader per le condanne all’attacco terroristico di Hamas, ma finora silenzio è calato da oltre Ramallah.

«L’ho detto chiaro agli iraniani, state attenti», così ha parlato ieri il Presidente Usa Joe Biden contro quell’Iran che fin dai primi giorni della guerra Hamas-Israele si è apertamente schierato dalla parte di Teheran, rivendicando la volontà di “cancellare lo Stato ebraico dalla storia”. Israele deve agire «secondo il diritto bellico», ha aggiunto il leader dem, spingendo però allo stesso tempo per costituire un corridoio umanitario che possa far fuggire da Gaza le vittime civili palestinesi. «Stiamo discutendo attivamente con gli israeliani e l’Egitto riguardo a un corridoio sicuro per l’uscita degli stranieri da Gaza e l’ingresso degli aiuti nella Striscia», sottolinea il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. La situazione nel frattempo è sempre più grave a Gaza dove da ieri non è più in funzione la centrale elettrica che garantiva energia nella Striscia: «Non sarà fornita elettricità, né acqua, né entreranno camion di benzina a Gaza finché gli ostaggi israeliani non torneranno a casa», lo ha detto il ministro dell’Energia israeliano, Israel Katz, aggiungendo «Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno ci può fare prediche sulla moralità». «E’ necessario andare nelle piazze del mondo arabo e islamico venerdì. I popoli di Giordania, Siria, Libano ed Egitto hanno il dovere più grande di sostenere i palestinesi perché i confini sono vicini a voi»: così rilancia l’appello al mondo arabo di star vicini ad Hamas l’ex leader del gruppo terroristico, Khaled Meshaal, oggi dirigente dal Qatar dell’ufficio della diaspora di Hamas.











